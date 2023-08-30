Балтія, партизани чи ЗСУ: хто і звідки міг запустити дрони, що атакували Росію

Росіяни висунули три версії, але не можуть дійти спільної згоди, оскільки кожна з них може призвести до неприємних наслідків.

У Росії намагаються розібратися, звідки 30 серпня було запущено дрони, які атакували країну. Поки що робочих версій кілька і в них уже почали плутатися самі військові експерти та пропагандисти, написав у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко в середу, 30 серпня.

Версія перша: БПЛА запустили з країн Балтії

Пропагандист Володимир Соловйов у своїй програмі "Полный контакт" від 30 серпня заявив про те, що Псков був атакований безпілотними літальними апаратами, які запустили з території однієї з країн Балтії.

"Розбиймо на низку очевидних питань. Псков це ж поруч кордон НАТО. Звідки був запуск? З України чи що? Ага, звісно. З території Прибалтики? Стерти з лиця землі Прибалтику!" — сказав Соловйов у прямому ефірі.

Версія друга: РФ атакувала дронами ДРГ противника

Цієї версії дотримується журналіст-пропагандист Сергій Мардан (Лелека). У своєму Telegram-каналі він написав про те, що атака на аеродром у Пскові схожа на застосування тієї самої тактики, що і з аеродромом під Новгородом.

"Вкрай малоймовірна атака як з боку Прибалтики, так і з України. А раз так, значить працюють ДРГ противника. Можна довго ігнорувати досвід СМЕРШу і в рамках СВО це цілком відповідає заданій рамці. Але розширення географії та масштабу атак на російську територію одного разу це стане єдиним можливим рішенням", — написав Мардан.

Версія третя: по території Росії вдарили безпілотники ЗСУ

Своєю чергою російський військовий експерт, капітан 1 рангу Володимир Гундаров вважає, що без дозволу керівництва НАТО і США країни Балтії не посміли б атакувати європейську територію РФ дронами. Тому, найімовірніше, безпілотники випустили українські військові.

За словами експерта, мало було розвідати безпечні шляхи польоту дронів, треба було ще дізнатися точне розставлення літаків на псковському військовому аеродромі й потрапити. Гундаров вважає, що все це вимагає ретельної підготовки та хорошого знання обстановки.

"Запустити з іншої території (Естонії, Латвії) — це означає цю територію приєднати до військового конфлікту. Без дозволу уряду цих країн і без дозволу керівництва НАТО і США ніхто цим займатися не буде", — заявив російський експерт.

Гундаров вважає, що дрони були запущені з північного сходу України.

"Вони запущені були звідкись із Хмельницької області, з північного сходу України. Але ось як вони подолали всі рубежі протиповітряної оборони — це залишається загадкою", — сказав він.

Росіянин також наполягає на тому, що українським військовим спрямувати й скоригувати дрони допомогли нібито супутники Starlink, а також військові супутники Великої Британії та США.

Несподівана проблема через дрони у РФ

Український журналіст Андрій Цаплієнко вважає: розмаїття версій щодо ударів БПЛА вказує на те, що Росія заплуталася у власних пропагандистських наративах.

"Якщо визнати, що БПЛА летіли десь із Балтії, то треба відповідати. А відповідати Росія не хоче. Тому що боїться прямого конфлікту з НАТО. Якщо визнати, що БПЛА летіли з території Росії, це означає, що в Росії є партизани. А це суперечить наративам кремлівської пропаганди. Тому робочий варіант — безпілотники летіли з України", — написав він.

Також Цаплієнко зазначив, що станом на зараз зарано робити будь-які висновки, звідки насправді прилетіли дрони.

Український військовий експерт звернув увагу, що Росія поки що не надала жодних доказів причетності України до масованої атаки БПЛА, але в такому разі дрони змогли подолати відстань щонайменше в 700 км від кордону до Пскова непоміченими та не були збиті системою ППО.

"Якщо припустити, що і справді ці БПЛА летіли з України, то яким маршрутом? Близько 400 км це поблизу кордону з Білоруссю. Потім це Псковська область, що межує з Латвією та Естонією — країнами членами НАТО. Тобто, що ж це виходить, у Росії відсутня ППО вздовж кордону з Білоруссю і в області, що межує зі страшними й агресивними країнами НАТО?" — прокоментував він.

Олександр Коваленко також припустив, що третина наявних комплексів ППО ЗС РФ згоріла в Україні, третина перебуває в Україні для прикриття окупаційних військ, а ті, що залишилися, росіяни стягнули до Москви й Кримського мосту, сподіваючись захистити хоча б їх. При цьому з кожним днем цих коштів стає все менше і менше.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня на Росію було здійснено наймасштабнішу атаку БПЛА. За кілька годин безпілотним літальним апаратам у різних куточках Росії вдалося вдарити по аеропорту, заводу з виробництва мікроелектроніки, а також по перегінному трубопроводу.

Крім того, СБУ атакувала дронами виборчу дільницю з "кадирівцями" в Запорізькій області. На момент атаки в приміщенні зібралися "голови дільничних комісій", щоб обговорити виборчий процес, але їхні плани "підкоригувала" Служба безпеки України.