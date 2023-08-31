ППО пропускає картонні дрони, приймаючи за птахів: чому Corvo PPDS ідеальні для атаки РФ

Дронам Corvo PPDS від SYPAQ вдається залишатися невидимими для системи ППО супротивника тому, що радіохвилі інакше взаємодіють з картоном або пінопластом, ніж з металами, з якого виготовлено більшість дронів.

Картонні дрони Corvo PPDS від австралійської компанії SYPAQ, які українські військові, ймовірно, використовують для ударів по містах Російської Федерації, невидимі для систем протиповітряної оборони. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, опублікованому 30 серпня.

У своїй статті журналісти медіа припустили, що картонні Corvo PPDS могли навіть бути причетними до нападу у вівторок ввечері на шість військових об'єктів на території Росії, включно з військовою авіабазою в Пскові. Тепер військове керівництво РФ намагається зрозуміти, яким чином системи ППО пропустили безпілотники противника.

The Telegraph називає кілька робочих версій. Перша з них припускає, що в Пскові, Брянську та інших атакованих ЗСУ російських містах у ніч на 30 серпня не працювали системи протиповітряної оборони. Точніше, їх ще раніше передислокували ближче до Москви, оскільки вважають "глибинку" Росії безпечною в плані дронових атак противника.

Крім того, є ще одна причина, з якої літаки, виготовлені з вощеного картону або легкого складного пінопласту, можуть пройти повз найсучасніші радари ППО. Річ у тім, що на картон або пінопласт радіолокаційні хвилі реагують дещо інакше, ніж на металеві предмети, що потрапляють у їхнє поле дії.

Радар використовує радіохвилі для визначення положення, кута і швидкості цілі. У теорії передавач посилатиме ці радіохвилі, сподіваючись, що вони потраплять, наприклад, на гострі краї та плоскі поверхні ворожого винищувача, а потім відіб'ються назад на Землю, де їх зможе вловити приймач. Однак, якщо літальний апарат противника покритий спеціальним радіопоглинальним матеріалом (або зроблений з нього, як у випадку з Corvo PPDS), сигнал, який вловить приймач, буде незначним. Система ППО продовжить "бачити" в небі якийсь об'єкт, але не зможе ідентифікувати його саме як безпілотний літальний апарат противника. Найімовірніше, радари відобразять дрон як, наприклад, зграю птахів, що виникла на шляху радіохвиль. Це й дасть змогу безпілотнику безперешкодно пролетіти в тил ворога і завдати там удару.

Що відомо про "БПЛА з картону"

Уперше про те, що ЗСУ використовують картонні дрони, на початку березня 2023 року написало австралійське видання 7News. За даними ЗМІ, компанія SYPAQ щомісяця відправляє в Україну щонайменше 100 дешевих безпілотників Corvo PPDS літакового типу з плоскими крилами, які робляться з картону та гумових стрічок.

Дрон Corvo PPDS розроблений фахівцями SYPAQ у Мельбурні у співпраці з армією і в рамках контракту Центру інновацій у сфері оборони на суму $1,1 млн. Одноразові безпілотники постачаються в розібраному вигляді, можуть долати відстань до 120 км і самостійно приземлятися, знімаючи навантаження з солдата під час бойових дій. БПЛА запускаються за допомогою катапульти або з рук, а літають завдяки двигуну з пропелером.

А наприкінці травня головний інженер підприємства SYPAQ Росс Осборн підтвердив медіа про те, що компанія поставила армії України картонні безпілотники Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS). Він заявив, SYPAQ продала Україні "сотні безпілотних літальних апаратів", але не розкрив точну кількість. За інформацією Janes, постачання Corvo українській армії почалися в лютому-березні 2023 року.

Легкий дрон невеликих розмірів із корпусом із картону та гумок застосовується для виконання різних завдань. Самі виробники пропонують використовувати їх для доставляння вантажів, таких як солдатські пайки, розвідки з різними датчиками, ретрансляції сигналів і як "приманку" для противника.

Нагадаємо, днем раніше експерт розкрив, як дрони ЗСУ атакують РФ. Росія застосовує потужні системи РЕБ, але безпілотники долають її завдяки автономним технологіям.

Раніше посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що українські військові застосовують дрони SYPAQ для "смертоносних" місій. А ось управитель компанії Девід Вісіно запевняє: безпілотники призначені для гуманітарних цілей, як-от доставлення медикаментів, харчів і води.