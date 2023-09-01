"Дна досягнуто": експерт розкритикував бойових роботів-"виродків" Росії (відео)

У безпілотників-кулеметів, які ЗС РФ почали тестувати під Запоріжжям, щонайменше, є проблеми зі швидкістю пересування і стійкістю під час здійснення пострілу, вважає експерт Олександр Коваленко.

Роботизовані бойові комплекси, які часто згадували російські пропагандисти і лякали ними Україну, виявилися малофункціональними в реальності. Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 1 вересня.

Експерт піддав критиці безпілотники з кулеметами, ролик з якими днем раніше опублікували росЗМІ. Коваленко пояснив, що з 2014 року російська пропаганда максимально піарила роботизовані бойові комплекси (наприклад, "Уран-9").

"У міру того як вони їх піарили, я регулярно приділяв увагу аналізу їхніх можливостей, а точніше — їхній відсутності як таких. Але це навіть деградацією складно назвати", — написав він.

Коваленко перерахував найвідчутніші недоліки нової роботизованої системи, яку росіяни вже почали випробовувати під Запоріжжям. По-перше, новий безпілотник виявився абсолютно нездатним їхати навіть по відносно рівній поверхні. По-друге, робот відчутно реагує на віддачу після пострілу і відкочується назад.

"Це не деградація. Це той самий гомункулус, який стукає знизу, коли дно досягнуто. Загалом, у мене навіть немає будь-якого бажання обговорювати це убозтво. Тут і говорити немає про що. З "Уран-9" було хоч цікаво", — резюмував експерт.

Зазначимо, що "Уран-9" — це російський безпілотник, розробку і виробництво якого широко висвітлювали росмедіа, однак на полі бою він так і не з'явився. Сам Коваленко зазначав, що у цієї техніки були великі проблеми з каналами зв'язку, а також тепловими та електрооптичними датчиками.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що ЗС РФ тестують дрони з кулеметами під Запоріжжям. Скільки таких роботів вдалося зібрати в Росії поки що не відомо, як і залишаються загадкою точні технічні характеристики апарату.

А у вересні 2021 року Росія вперше в історії навчань застосувала ударні роботи на маневрах. Роботи, призначені для розвідки і вогневої оборони, були застосовані на одній із практичних дій у бойових порядках у сторони, що обороняється.