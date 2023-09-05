"Змушують Путіна ухвалювати погані рішення": чого ЗСУ домагаються, атакуючи РФ дронами

На думку радника Пентагону Рубена Джонсона, українці використовують корисну стратегію, завдаючи ударів по Москві та Чорноморському флоту РФ.

Україна завдала нищівного і принизливого удару по військово-морському флоту Росії успішним застосуванням безпілотників. Про це 5 вересня розповів в інтерв'ю британському виданню Express Рубен Джонсон, експерт з безпеки і радник Міністерства оборони США.

За його словами, в останні тижні Київ активізував удари по Росії з використанням БПЛА, прагнучи отримати як військову, так і психологічну перевагу над Москвою. За минулі роки українська армія розробила військову доктрину, відому як "Рефлексивний контроль", яку також використовують багато країн світу, зокрема й Захід.

Знищення крейсера "Москва" українською ракетою "Нептун"

"Рефлексивний контроль — це коли ви робите несподівані дії, які змушують вашого ворога неусвідомлено ухвалювати неправильні рішення, — пояснив експерт. — Наприклад, вельми несподіваним був удар ракетою "Нептун" по флагману ЧФ крейсеру "Москва".

Він звернув увагу, що перед ракетою українські війська направили проти крейсера кілька дронів, що змусило росіян розвернути всі засоби ППО в їхній бік. У підсумку "Нептун" уразив "Москву" з протилежного боку, звідки екіпаж не чекав удару. "Це було майстерно", — підкреслив радник Пентагону. На його думку, Україна має близько 28 різних моделей дронів, і в майбутньому вони все частіше атакуватимуть цілі в Росії.

Військовий аналітик підкреслює, що такі неочікувані дії, як атака на Кремль чи на Москву-Сіті, змушують окупантів діяти необдумано, розхитують їхні плани, вносять сум'яття. Звичайно ж, чималу роль відіграє психологічний ефект на цивільне населення країни-агресора.

Подібні атаки українських дронів б'ють по іміджу Путіна, вважає експерт Фото: Скриншот

"Коли ЗСУ б'є по будівлях у Москві, які, до речі, є урядовими будівлями в найсучаснішій частині Москви, я відношу їх до тієї самої категорії, що й удари по Керченському мосту — і те, й інше для Володимира Путіна є проєктами заради марнославства й боляче б'ють по його его", — сказав Рубен Джонсон.

Удари БПЛА по Москві покликані мати "величезний моральний вплив" на українців і протилежний ефект на росіян. Експерт зазначає, що російські системи радіоелектронної боротьби були створені для протидії великим дорогим американським системам озброєнь і меншою мірою можуть протистояти дронам, які запускає ЗСУ.

Удари по Москва-Сіті чинять психологічний тиск на росіян Фото: Скриншот

"Більша частина досвіду в галузі радіоелектронної боротьби та оборонної електроніки, що існувала в старому Радянському Союзі, багато в чому базувалася в Україні, і українці знають все про можливості та методи протистояння російським системам РЕБ, — підкреслює Джонсон. — Напевно, немає жодної іншої країни у світі, яка була б краще підготовлена до розробки чогось, що могло б обійти росіян у сфері радіоелектронної боротьби".

Раніше Фокус розповідав, що Путін настільки боїться атак українських дронів, що біля його резиденції в Підмосков'ї розмістили ЗРГК "Панцир С-1". ППО призначена для захисту малорозмірних об'єктів під час повітряних атак.