Ударні дрони знищили російську гаубицю Д-30: чим вона докучала ЗСУ (відео)

Артилерійську систему, за допомогою якої ЗС РФ могли атакувати позиції українських захисників, спочатку помітили аеророзвідники, а потім атакували за допомогою спеціальних безпілотників.

Оператори Сил спеціальних операцій у зоні бойових дій за допомогою безпілотників нейтралізували російську гаубицю Д-30. Відповідне відео розмістили на сторінці Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Facebook у вівторок, 5 вересня.

"Під час проведення аеророзвідки, операторами ССО було виявлено позиції ворожої артилерії. В результаті використання ударних БПАК, ціль успішно знищено", — йдеться в повідомленні.

Спочатку військові під час аеророзвідки помітили техніку противника біля невеличкої вже пошкодженої обстрілами будівлі. Після цього було вирішено знищити гаубиці за допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу. Спочатку бійці ССО підготували для безпілотника акумулятор, потім БПАК привезли на позицію, з якої атакувати технічне оснащення противника було найзручніше. У безпілотник вставили акумулятор і підготували його до старту. Уже вночі, коли стемніло, оператори запустили БПЛА до позиції противника, де він і вразив гаубицю, яку одразу після удару охопив вогонь.

Технічні характеристики гаубиці Д-30

калібр — 122 мм;

початкова швидкість — від 276 до 740 м/с залежно від типу снарядів;

дальність стрільби — 15,4 км;

довжина ствола — 4,66 м;

довжина гаубиці в похідному положенні — 5,4 м;

скорострільність гаубиці — 6-8 вистр/хв;

час переведення з похідного положення в бойове — 1,5-2,5 хв;

найбільша швидкість транспортування — 60 км/год.

Д-30 — це радянська буксирована 122-мм гаубиця, прийнята на озброєння ЗС Союзу РСР 12 травня 1960 року. Призначена для знищення і придушення живої сили противника і вогневих засобів піхоти, руйнування дерев'яно-земляних вогневих точок, пророблення проходів у мінних полях. За допомогою цієї техніки ЗС РФ також борються з артилерією, мотомеханізованими засобами й танками ЗСУ.

Нагадаємо, наприкінці серпня артилерійська бригада "Запорізька Січ" завдяки підрозділу Shadow знищила гаубицю Д-30. Російські окупанти намагалися заховати гармату серед густої рослинності, однак залишилися без неї.

А в середині цього ж місяця батальйон К-2 знищив гаубицю Д-30 і КамАЗ у промисловій зоні на Донеччині. Артилеристи 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили техніку, яку ворог намагався ретельно заховати.