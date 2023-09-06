Заважають контрнаступу ЗСУ: Мінцифри назвала найнебезпечніші комплекси РЕБ Росії

За допомогою своєї техніки ЗС РФ глушать безпілотники та зв'язок, заважаючи українським бійцям координувати підрозділи на полі бою.

Російські військові найчастіше використовують чотири види комплексів радіоелектронної боротьби, щоб придушити українські безпілотники. Які саме — назвали в Міністерстві цифрової трансформації України в середу, 6 вересня.

У Telegram-каналі профільного міністерства розмістили фотографії техніки, які російські війська масово застосовують на війні в Україні, щоб позбавляти Сили оборони зв'язку.

"На фото — комплекси "Редут 2-УС", "Житель", "Репелент", "Борисоглібськ". Цю техніку найчастіше використовують росіяни, щоб протидіяти нашим військовим — глушити безпілотники, координувати підрозділи та виконувати бойові завдання", — зі свого боку акцентував увагу на техніці противника міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Редут 2-УС"

Це система управління зв'язком, через яку керівництво російської армії віддає команди солдатам, а війська ворога обмінюються інформацією між собою. Автономний цифровий телекомунікаційний комплекс "Редут 2-УС" використовує сучасні технології зв'язку і допомагає взаємодіяти з системами бойового управління. Одним з основних його елементів є радіорелейна станція (антенний модуль) Р-431АМ, яка може створити широкосмугову бездротову мережу для 200 абонентів зі швидкістю передавання даних до 37 Мбіт/с і на відстані до 30 км.

Крім бездротової, модуль Р-431АМ передбачає багатоінтервальні релейні та волоконно-оптичні лінії зв'язку, а також 1920 каналів тональної частоти. Максимальна швидкість передавання даних — до 155 Мбіт/с у чотирьох напрямках, дальність зв'язку — від 15 до 55 км залежно від частоти й радіовидимості.

"Репелент"

В Україні окупанти також використовують комплекс радіоелектронної боротьби на базі автомобіля МАЗ або КамАЗ, який пригнічує БПЛА. Такі комплекси працюють поблизу військових баз, аеродромів, об'єктів інфраструктури або бойових позицій. Обладнання працює в діапазоні від 200 до 6000 МГц, може виявляти й "глушити" безпілотники на відстані близько 30 км. Він пригнічує канали управління, передачі даних, супутникові радіонавігаційні системи.

"Мешканець"

Систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" армія РФ вперше прийняла Р-330Ж "Житель" на озброєння 2008 року, але відтоді систему було модернізовано. Це автоматизована станція створення перешкод, створена підприємством "ПРОТЕК" для армії РФ. Станція працює у складі автоматизованого комплексу перешкод Р-330М1П "Діабазол" або автономно, але з меншою ефективністю. Модуль живиться від генератора, його стандартний розрахунок становить чотири людини. Вона призначена для придушення наземних станцій мобільного зв'язку GSM-900/1800, систем супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" та "Ірідіум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR). "Житель" також допомагає росіянам у радіоелектронній розвідці, автоматично виявляючи та пеленгуючи джерела радіовипромінювань.

"Борисоглібськ"

Це модифікація станції РЕБ Р-330, яку розробили в Росії 2001 року інженери ДКР "Борисоглебск" і концерну "Созвездие". У 2004 році вони повністю переробили комплекс і розпочали серійне виробництво під назвою "Борисоглебск-2", а в 2013 році його прийняли на озброєння ЗС РФ. Комплекс містить пункт управління Р-330КМВ і станції створення перешкод Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ, Р-325УМВ, все це розміщується на самохідних шасі МТ-ЛБу. "Борисоглібськ" призначений для виявлення і придушення радіообладнання та різних каналів зв'язку, зокрема супутникових і навігаційних. Один пункт управління Р-330КМВ може контролювати до чотирьох пар станція перешкод і виконувати до 30 бойових завдань в автономному режимі. Підготовка та розгортання комплексу займає близько 15 хвилин.

Ці засоби РЕБ російські окупанти використовують в Україні найчастіше

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, як РФ може зірвати наступ ЗСУ. Окупанти моніторять усі ретранслятори Сил оборони на 20-30 км від лінії фронту і можуть дізнатися плани цілих батальйонів, якщо зараз не вжити заходів.

А наприкінці серпня фахівець із радіозв'язку пояснив, чому ЗСУ не вистачає РЕБ на фронті. Зараз ЗСУ лише на 20% забезпечені засобами радіоелектронної боротьби, як потужними комплексами, так і невеликими окопними системами.