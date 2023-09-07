Підмосков'я атакував український дрон "Бобер", камера записала момент вибуху — росЗМІ (відео)

Унаслідок удару безпілотника вилетіли шибки в багатоповерховому будинку в підмосковному місті Раменське, зараз експерти вивчають уламки.

Місто Раменське в Московській області вночі 7 вересня найімовірніше атакував український дрон "Бобер". Про це пише російське медіа Shot.

"Камера на сусідньому будинку зафіксувала момент знищення безпілотника в підмосковному Раменському. Попередньо, це був український БПЛА "Бобер", — ідеться в повідомленні ЗМІ.

Уламки збитого дрона впали біля 22-поверхового будинку на вулиці Десантній. В одній із квартир на 16 поверсі вибухом винесло вікно в спальні, а шибками засипало ліжко, де спали хлопець із дівчиною. Відомо, що вони не постраждали.

Наразі на місці падіння безпілотника продовжують працювати екстрені служби — вивчають і збирають уламки. Найближчим часом їх направлять на експертизу. На кадрах можна помітити частини двигуна і фюзеляжу, судячи з того, що залишилося, літальний апарат був досить великим, але його тип на перший погляд встановити неможливо.

Що собою являє безпілотник "Бобер"

Як писали раніше, технічні характеристики дрона "Бобер" дають змогу наносити удари вглиб території Росії. Ці дрони мають дальність польоту в 1000 кілометрів. Безпілотник побудований за аеродинамічною схемою типу "качка", що дає змогу техніці швидко змінювати висоту польоту для уникнення засобів ППО. Також "Бобер" запам'ятовується завдяки горизонтальному оперенню, встановленому попереду основного крила. Один такий дрон-камікадзе коштує в середньому $110 тисяч.

Зауважимо, що, як зазначає Newsweek, дрони типу "Бобра" існують уже багато років. Однак немає жодних вказівок на те, що "Бобер" у вигляді, поміченому над Москвою, використовувався до початку російсько-української війни.

Нагадаємо, дещо раніше росіяни вивчили уламки дрона, який атакував Брянськ. За даними медіа, безпілотник, який пошкодив Брянський залізничний вокзал, було створено з доступних компонентів компанії Savox, які вільно можна знайти в продажу.

У ніч на 6 вересня вибухи прогриміли у двох областях Росії: регіони атакували безпілотники. У російському оборонному відомстві відзвітували про нібито знищення безпілотників у Брянській і Бєлгородській областях. В атаці традиційно звинуватили Україну.