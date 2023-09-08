"Бомба-ракета-петарда": бійці ЗСУ високо оцінили нові ударні дрони KH-S7

Військові задоволені потужністю і якістю збірки KH-S7, який являє собою ударний квадрокоптер, здатний пролетіти з бойовим навантаженням до 9,5 кілометрів.

Українські військові отримали на озброєння новий ударний FPV-дрон моделі KH-S7, який призначений для ураження різних рухомих і стаціонарних наземних цілей. Про це пише видання "АрміяInform" у матеріалі від 7 вересня.

Як з'явилася ідея створити новий дрон

Представник виробника, який поспілкувався з журналістами, розповів про те, що передувало появі коптера. За його словами, вже з літа 2022 року команда почала розробляти ударний дрон, який у майбутньому можна було б запустити в серійне виробництво.

"Ми пройшли великий шлях — від вибору цільових ТТХ до реалізації серійного виробництва, ретельно вибирали конструкцію, надійних постачальників, комплектуючі, сировину, технічні рішення, обладнання, прошивку, технології, логістику, персонал", — розповів чоловік.

Технічні характеристики безпілотника KH-S7

Це безпілотний літальний ударний апарат, оснащений функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Це квадрокоптер із чотирма гвинтами, на кожному з яких розташовано три лопаті. Виробники називають такі характеристики своєї розробки:

оптика — камера з роздільною здатністю FullHD;

корисне навантаження — 1 кг;

максимальна відстань польоту — від 7 до 9,5 км.

Що кажуть військові про новий дрон

Бійці ЗСУ вже встигли протестувати новинку у фронтових умовах і дали зворотний зв'язок розробникам. Військові задоволені потужністю і якістю збірки KH-S7. Деякі з них зізнаються, що в майбутньому хотіли працювати саме з такими простими в управлінні коптерами. Дрон вони називають "ТОПчиком" і кажуть, що техніка — це "просто бомба-ракета-петарда".

"У нас справді ТОПова модель — від ергономіки пульта, потужності моторів до якості самої системи та великої кількості дрібниць, що в сумі дає більшу дальність, маневровість, запас батареї, вантажність і точність", — запевняють розробники.

До слова, вже зараз виробники працюють над своїм новим "дітищем" — дроном KH-S10, для перенесення до 3 кг ваги і виконання універсальної ролі ударного і бомбардувального типу безпілотників одночасно.

Раніше ми писали про те, що в Черкасах збирають супердешеві ударні дрони для ЗСУ. Безпілотники дають можливість пілоту керувати снарядом у режимі реального часу і завдавати точного удару саме туди, куди потрібно.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Україні вже створили аналог російських дронів "Ланцет". Зараз виробники допрацьовують безпілотник, а Мінцифри допомагає їм масштабувати виробництво.