"Невидимий" дрон SpyGun пройшов випробування і переходить до серійного виробництва (відео)
Випробування підтвердили надійну роботу бортової електроніки БПЛА і стійке управління навіть під впливом систем РЕБ.
Прозорий український безпілотний літальний апарат SpyGun пройшов кілька складних випробувань, під час яких зміг добре себе показати. Відео з безпілотником опублікував підприємець і волонтер Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, останні випробування підтвердили стійкість роботи бортової електроніки літака SpyGun на дальності 50 км. Крім того, український дрон впевнено літає і не втрачає керування під впливом систем РЕБ противника. Незабаром розробники запустять серійне виробництво нових розвідувальних безпілотників.
"Наш літак-розвідник SpyGun пройшов кілька десятків різних випробувань. Це були одні з фінальних тестувань", — заявив Юрій Голик в описі.
На відео, яке опублікував волонтер, видно, як український військовий на відкритій місцевості запускає безпілотник SpyGun у небо з рук. Дрон впевнено набирає висоту, пролітає певну відстань і плавно приземляється.
Технічні характеристики безпілотника SpyGun
- час роботи — 120-160 хв;
- висота польоту — до 1500 м;
- швидкість — 90 км/год;
- режими — автоматичний і керований;
- розмах крила — 1,65 м;
- оснащення — курсова камера онлайн і Go-Pro, знімний бортовий носій;
- призначення — глибинна розвідка.
Раніше писали, що дрон SpyGun залишається майже "невидимим" під час польотів у тилу ЗС РФ завдяки прозорим крилам. Літак обладнаний сучасною системою радіокерування, яка забезпечує найкращу радіолінію управління і телеметрії з високим захистом від перешкод, зберігаючи при цьому досить велику дальність зв'язку.
Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що покращений дрон SpyGun випробували в екстремальних умовах. Після першого етапу тестування військові озвучили зауваження і підказали, як удосконалити апарат.
Крім того, на початку серпня ми писали про те, що невидимий у небі та стійкий до РЕБ прозорий український дрон SpyGun вирушив на фронт. Безпілотник призначений для глибинної розвідки в тилу противника і може працювати як в автоматичному, так і в керованому режимах.