"Справжній велетень": бійці ЗСУ показали, на що здатен новий український дрон R34 (відео)

Безпілотник здатний атакувати цілі в заздалегідь заданих координатах і перебувати в повітрі до 10 годин в автоматичному режимі, щоб обійти РЕБ противника.

Українські військові використовують на фронті модифікований дрон R34, який здатен нести одразу 6 боєприпасів і вражати ними броньовану техніку окупантів. Про це зняли сюжет "Факти. ICTV", який вийшов у середу, 13 вересня.

R34 — це новітній ударний дрон, який з'явився шляхом модифікування свого попередника: безпілотника R18. Військові називають дрон "справжнім велетнем", оскільки він здатний нести на собі корисне навантаження, вагою до 30 кілограмів. А, з огляду на габарити безпілотного літального апарату, для його складання потрібно залучити одразу двох осіб.

"Цей дрон постійно покращується, попри те, що актуальна версія продовжує застосовуватися на фронті. Більш сучасні версії мають не тільки тепловізійну камеру, а й системи наведення, автоматичної корекції за вітром", — розповів журналістам оператор БПЛА Ігор.

Бійці ЗСУ навіть продемонстрували представникам медіа роботу R34 на практиці. Безпілотник підняли на висоту 80 метрів, з якої він мав атакувати муляж танка. Попри сильний вітер, дрон скинув усі 6 боєприпасів: 3 з них влучили в ціль, один зачепив контур танка, а 2 решта впали поруч із муляжем.

Крім того, ці безпілотники можуть летіти в автоматичному режимі, щоб не потрапити у ворожі "глушилки", до 10 км. Також дрони здатні атакувати заздалегідь задані координати.

Технічні характеристики дрона R34

виробник — ISR Defence;

тип дрона — ударний комплекс;

цілі — броньована техніка противника, жива сила;

оснащення — 6 моторів, стабілізована тепловізійна камера;

вага корисного навантаження — до 30 кг;

злітна маса — 38 кг (з АКБ і системою зльоту);

кількість боєприпасів — 6 од. по 2 кг кожна;

тип боєприпасів — авіаційні бомби "Каракурт 90", "Вампір 80", "Тор";

максимальна робоча висота — 1 тис. м.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо про те, що у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт". Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції.

А дещо раніше ми писали про те, що українці збирають бойові дрони "Хрущ". При розробці безпілотника використовували комбіновану бойову частину, яка може вражати легкоброньовану техніку та особовий склад противника.