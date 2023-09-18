Армії РФ передадуть "клони" дронів Switchblade для випробувань в Україні: чим небезпечні для ЗСУ

Безпілотник, озброєний вибухівкою, може піднятися на 200 метрів у небо і пролетіти до 30 кілометрів, стверджують розробники.

Російські окупанти збираються випробувати в Україні нову модель дронів-камікадзе з композитних матеріалів під назвою "БАС-80", які можуть нести до 500 грамів вибухівки та запускаються зі спеціального тубуса за допомогою порохового заряду. Про це розповів російському агентству РИА Новости генеральний директор компанії з розробки БПЛА НВО "Андроїдні технології" Євген Дудоров.

Він зазначив, що композитні матеріали зробили "БАС-80" максимально легким і компактним. Дрон важить 1,7 кг, а завдяки конструкції складного крила його можна упакувати в трубку для перенесення оператором. Варто зазначити, що за своєю конструкцією і зовнішнім виглядом "БАС-80" схожий на копію американського баражувального боєприпасу Switchblade-300, які українські війська застосовують проти ЗС РФ із 2022 року.

Базову вантажопідйомність дрона в 500 грамів збираються в майбутньому збільшити до 2 кілограмів. Безпілотник розвиває швидкість до 130 км/год, підіймається на висоту у 200 метрів і може пролетіти 30 кілометрів, стверджують розробники.

Представники НВО "Андроїдні технології" вже передали дрони групі "Царські вовки", яку очолює колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Ця група нібито займається забезпеченням високотехнологічною технікою та її обслуговуванням армії РФ і підрозділів бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

Раніше стало відомо, що Росія ставить перед собою грандіозний план зі збору 50 000 безпілотників за найближчі 7 років. Експерти сумніваються в тому, що у країни-агресора це вдасться — позначиться брак фахівців і тиск санкцій на постачання електронних компонентів. З кінця лютого і на початок вересня цього року Росія втратила в Україні майже 300 розвідувальних безпілотників, а загалом від початку нападу на Україну ППО ЗСУ збили 4650 російських БПЛА.

Тим часом окупанти готуються до зими та терміново шукають різні комплектуючі в Китаї для своїх безпілотників. У серпні кілька китайських міст відвідала група підприємців із компанії "Аеротек" (розробляє і виробляє безпілотну техніку). Вони вели переговори про масову закупівлю БПЛА для військових потреб, і дрони потрібні були терміново. Як з'ясувало медіа, 51% "Аеротека" володіє Данило Худяков — син депутата Рязанської міської думи від партії "Единая Россия".