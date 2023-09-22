Знищує дрони на відстані: Міноборони дозволило застосовувати українську турель "ШаБля"

Бойовий модуль можна стаціонарно встановлювати на блокпостах або ставити на роботизовані колісні платформи.

Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля". Інформація про це з'явилася в офіційному Telegram-каналі профільного міністерства в п'ятницю, 22 вересня.

У профільному міністерстві повідомили, що допустили до експлуатації одразу три зразки модулів "ШаБля". Вони застосовуються для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями ворога.

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни і в Міноборони, а й такі великі друзі України, як експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", — сказав лідер команди розробників.

Бойовий модуль "ШаБля": що про нього відомо

"ШаБля" — це дистанційно-керовані бойові модулі українського виробництва. Турель діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дає змогу вести бій на відстані та зберігати життя захисників.

Турель розроблено під 7,62 мм кулемет Калашникова (ПКТ). Вогневий комплекс на позиції ставлять із трьома коробами патронів: на 250, 450 і 600 набоїв. "ШаБля" працює на дистанційному управлінні. Може підключатися по мережевому кабелю або через Wi-Fi. Однак у ТРО зазначають, що другий спосіб під'єднання використовується в крайньому разі, оскільки може допомогти ворожим силам виявити позицію.

Розробники пояснили, що нерідко противник запускає БПЛА, щоб захисники спробували його збити. Це допомагає російським окупантам виявити позиції Сил оборони та накрити їх із РСЗВ. Турель дозволяє збивати безпілотники на відстані, не залишаючи шансів ворожій розвідці. Техніка може стояти як стаціонарно на блокпостах, так і на кордоні або в інших зонах.

"ШаБлю" можна встановлювати на техніку, зокрема на роботизовані платформи. Так, бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" встановили її на безпілотну платформу "Рись", яка переносить кулеметну установку. Роботизовані системи в поєднанні з дронами мають допомогти ефективніше вражати окупантів, а також зменшити втрати особового складу.

Нагадаємо, 12 вересня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту в Україну сфотографувався з дистанційним бойовим модулем "ШаБля". Політик побував у локації львівських стартаперів, які розробляють військову продукцію для захисників.

Наприкінці серпня стало відомо, що Сили оборони отримали 30 бойових "роботів", серед яких були й бойові турелі "ШаБля". За допомогою українських наземних систем військові зможуть вести бій із безпечної відстані та берегти свої життя, звільняючи окуповані райони.