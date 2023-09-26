У Китаї представили "всевидючий" дрон DJI Mini 4 Pro: чим він здивує пілотів (відео)

Передові технології дають змогу квадрокоптеру передавати 4K-відео зі швидкістю 60 кадрів на секунду на відстань 20 км і спрощують керування в складних умовах.

Компанія DJI презентувала безпілотник DJI Mini 4 Pro — перший мініквадрокоптер із функцією всеспрямованого виявлення перешкод. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті розробника DJI в понеділок, 25 вересня.

DJI Mini 4 Pro охоплювати комплексні оновлення системи зорового сприйняття, системи обробки зображень, системи передачі відео та інтелектуальних функцій. Безпілотник має легку вагу (249 г) і може похвалитися системою всеспрямованого огляду, що забезпечує всеспрямоване виявлення перешкод. Він використовує нову платформу обробки зображень і підтримує запис HDR-відео 4K зі швидкістю 60 кадрів за секунду з додатковими 10-бітовими колірними режимами D-Log M і HLG, що підвищує якість фільмування за різних характеристик. Він оснащений цифровою системою передачі відео DJI O4 FHD, що забезпечує максимальну дальність передачі до 20 км. Він оснащений нещодавно оновленою системою ActiveTrack 360°, функцією польоту за маршрутною точкою, розширеним режимом повернення додому, круїз-контролем та іншими інтелектуальними функціями.

Камера Mini 4 Pro створює максимальний візуальний ефект за допомогою HDR 4K/60 кадрів за секунду і відео 4K/100 кадрів за секунду, а 10-бітний D-Log M і HLG допомагають захоплювати приголомшливий діапазон кольорів і забезпечують більшу гнучкість під час редагування та публікації. А система всеспрямованого бінокулярного зору доповнена 3D-інфрачервоним датчиком у нижній частині апарата.

Так виглядає новий DJI Mini 4 Pro

Технічні характеристики DJI Mini 4 Pro

злітна вага — близько 249 г;

розміри — 148×94×64 мм;

максимальна швидкість підйому — від 3 до 5 м/с залежно від режиму;

максимальна горизонтальна швидкість — від 12 до 16 м/с;

максимальна висота зльоту — від 3000 до 4000 м залежно від типу акумулятора;

максимальний час польоту — від 34 до 45 хв;

максимальний час зависання — від 30 до 39 хв;

максимальна відстань польоту — від 18 до 25 км;

максимальний кут нахилу — 35°;

робоча температура — від -10° до 40° C;

глобальна навігаційна супутникова система — GPS + Galileo + "Бейдоу";

стабілізація — 3-осьовий механічний стабілізатор;

тип датчика — система всеспрямованого бінокулярного зору, доповнена 3D-інфрачервоним датчиком у нижній частині літака;

ціна — 799 €.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року ми писали про те, що DJI Mini 3 може стати ще однією моделлю в арсеналі ЗСУ. DJI Mini 3 сумісний з контролером DJI RC з вбудованим екраном, до якого не потрібно підключати смартфон.

А в листопаді 2022 року DJI випустила досить великий квадрокоптер Mavic 3 Multispectral. Він отримав дві камери для високоякісного фільмування з повітря: RGB із 20-мегапіксельним датчиком і мультиспектральну з чотирма об'єктивами.