Тепер із турбореактивним двигуном: Іран модернізував БПЛА Shahed (фото, відео)

Іранські паблики стверджують, що ролик було знято для "флагманського документального фільму". А OSINT-розслідувачі наголошують — продати модернізовані БПЛА Москві для Тегерана буде не проблема.

Швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте продемонстрував роботу модернізованого іранського дрона-камікадзе Shahed-136 OWA. Він оприлюднив відео сьогодні, 26 вересня, на власній сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Єдина інформація, якою поділився Пітте, це те, що нову версію "Шахеда" оснащено турбореактивним двигуном.

Іранські паблики говорять, що ролик було знято для "флагманського документального фільму" і висловлюють подяку за створення високоякісного тізера. Проте OSINT-аналітики впевнені, що Тегеран може успішно продати модернізовані БПЛА Москві.

"Вони ідеально підійдуть для ураження лікарень і зернових силосів. Я впевнений, що в Ірану не буде проблем з продажем їх Росії", — написав Пітте.

Хто такий Бенджамін Пітте

Молодий, але вже відомий швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте дістав міжнародне визнання завдяки своїм здібностям оперативно аналізувати інформацію, яку він знаходить на Google Maps, пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung. Експерти відзначають його логічне мислення і гостре око, вміння не пропускати жодної деталі, чим юнак виділяється серед своїх колег по OSINT-аналітиці, яка використовує не класичні методи розвідки, а загальнодоступні джерела.

Бенджамін Пітте вже заслужив репутацію впливового військового експерта, його обліковий запис у X (Twitter) має понад 170 тисяч підписників, що означає достатньо високий рівень у цій галузі. Пітте виступав також важливим джерелом інформації протягом кількох місяців, що передували повномасштабному вторгненню РФ в Україну і одним з перших аналітиків побачив загрозливий рух російської армії у бік України.

"Кар'єра" Пітте під псевдонімом Coupsure почалася в 2019 році, коли Індія і Пакистан вступили в сутички на кордоні в Кашмірі. Але сьогодні він став невід'ємною частиною всесвіту OSINT. У цьому невловимому світі експерти та аматори обмінюються ідеями на різноманітних форумах, у соціальних мережах і групах чату, не знаючи один одного. Кожен займає свою особливу нішу: одні відстежують літаки чи кораблі, інші ідентифікують танки чи уламки ракет.

"Зрештою, OSINT працює лише завдяки ройовому інтелекту: кожен усім допомагає. Оскільки всі вони працюють з відкритими джерелами, будь-яке дослідження можна відстежити. Ось чому ризик попастися на дезінформацію прагне до нуля", — запевняє Пітте.

Нещодавно молодий аналітик відмовився від псевдоніма, оскільки не хоче назавжди залишатися анонімним інформаційним воїном. За його словами, він може уявити себе в майбутньому у швейцарській розвідці або медіакомпанії. Пітте уже працював за сумісництвом в аналітичному центрі Center for Information Resilience, а також допомагає перевіряти події війни в Україні та відображати їх на публічній карті.

"Можливо, матеріал колись буде використаний у суді", — каже він.

Shahed-136 OWA — що відомо

Дрон-камікадзе Shahed 136, поставки якого до Росії й досі офіційно не підтверджуються обома країнами, перебуває на озброєнні з 2020 року. Розвиває швидкість до 200 км/год, а заявлена дальність польоту — 2000 кілометрів. Вперше цей дрон було використано Іраном в Ємені наприкінці 2020 року. В Україні перше бойове використання Shahed 136 зафіксовано 12 вересня 2022 року поблизу Куп’янська у Харківській області.

У серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні назвав загальну кількість запусків "Шахедів" проти України — 1961. При цьому він наголосив, що більшість з них було збито українськими ППО.

У серпні цьогоріч було зафіксовано приблизно 187 "Шахедів", а у вересні — щонайменше 419. В обох місяцях кількість збитих БПЛА становить 80%.

Раніше стало відомо, що Росія опанує виробництво іранських дронів-камікадзе на території особливої економічної зони в Єлабузі (Татарстан). А вже наприкінці серпня цьогоріч Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що РФ налагодила виробництво Shahed, причому на власній компонентній базі. Проте експерти ідентифікували близько 100 компонентів, виробниками яких виявилися 22 компанії із семи країн.

Однак військовий експерт Костянтин Машовець розмірковує у Фокусі, чому завод у Татарстані й досі не запрацював і чому міністр оборони РФ Сергій Шойгу їздив до Ірану.

Нагадаємо, Фокус писав, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив мету нічних атак "Шахедів" по Україні.