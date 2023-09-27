"Найгірша система": ракети РФ промахуються через супутникову навігацію ГЛОНАСС — Bloomberg

Як з'ясували дослідники, ГЛОНАСС є найгіршою системою з чотирьох, що існують у світі, її похибка сягає 10 метрів.

Росія не може точно наводити ракети у війні з Україною через недосконалість супутникової системи навігації ГЛОНАСС. Агентство Bloomberg розкрило недоліки цієї технології, поспілкувавшись з експертами.

Ще в 1980-х роках СРСР запустив на орбіту 24 супутники для системи позиціювання, навігації та синхронізації під назвою ГЛОНАСС, щоб конкурувати з американською GPS, контрольованою Пентагоном. Це угруповання стало в пригоді Росії під час війни з Україною, коли США позбавили окупантів доступу до своєї супутникової навігації військового рівня. Водночас ГЛОНАСС менш точна порівняно з GPS і сильно застаріла, хоча росіяни регулярно оновлювали свої супутники.

Старший викладач Школи цивільного та екологічного будівництва Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї Крейг Робертс у своїх дослідженнях порівняв ГЛОНАСС з американською GPS, європейською Galileo, китайською BeiDou і виявив, що російська система сильно поступається конкурентам. Як виявилося, вона має найнижчу якість наземних станцій управління і космічного атомного годинника, що знижує точність вимірювань.

"Усі знають, що ГЛОНАСС — найгірша система. Якщо я вимірюю місце розташування, використовуючи всі чотири угруповання для опрацювання одних і тих самих даних, то ГЛОНАСС опиниться в самому низу", — запевняє вчений.

24 супутники мережі ГЛОНАСС працюють на навколоземній орбіті Фото: Life

За даними Джона Гарді, заступника директора програми по Росії Фонду захисту демократій, безпартійного дослідницького інституту у Вашингтоні, похибка ГЛОНАСС становить близько 10 метрів. Це досить велика різниця, яка може призвести до промаху і незнищення цілі. Навіть якщо в майбутньому Росія зможе поліпшити свою систему навігації, зараз її неточність значно знижує її боєздатність.

Як розповів агентству Брюс МакКлінток, старший дослідник політики в RAND Corp і голова Ініціативи космічного підприємництва (Space Enterprise Initiative), сигнали ГЛОНАСС є менш надійними і точними для наведення зброї, тому військове керівництво Росії пішло іншим шляхом — створило бомби вагою 1500 кг. Таким чином вони намагаються компенсувати похибку влучання великою потужністю.

"Одна з причин, через яку росіянам необхідно створити таку велику бомбу, — це їхня нездатність отримати точні боєприпаси", — пояснив експерт.

Модель супутника ГЛОНАСС-К у Росії Фото: Ведомости

Росія також використовує менш захищені сигнали GPS комерційного рівня для атаки цивільних об'єктів в Україні. За словами Павла Лузіна, старшого наукового співробітника Фонду Джеймстауна, всі російські системи озброєння використовують чіпи, що об'єднують сигнали ГЛОНАСС і GPS.

"Цього достатньо для атаки великих стаціонарних цілей, як-от житлові будинки, лікарні, електростанції, торгові центри та порти", — додав він.

Росія продовжує модернізувати власну супутникову навігацію, і в серпні за допомогою ракети вивела на орбіту супутник "Глонасс-К2". Як пишуть російські ЗМІ, апарат має прослужити 10 років і забезпечити точність менше ніж 30 см. Це перше за довгий час оновлення супутникової мережі, а всього на програму планують витратити близько $5 млрд.

Павло Лузін зазначив, що більша частина супутників російського угруповання вже застаріли, а у багатьох інших термін придатності теж добігає кінця, тому для повноцінної роботи системи їм знадобиться 20 нових космічних апаратів до кінця десятиліття. Ось тільки росіяни можуть виробляти та відправляти в космос не більше двох супутників на рік, оскільки через санкції їм не вистачає електроніки.

"Їхня найбільша проблема — як врятувати саму систему", — вважає дослідник.

Поки Росія намагається усунути недоліки ГЛОНАСС, Україна вже користується більш надійною технологією GPS військового рівня завдяки кодам доступу від США. Вона дає змогу застосовувати надточні системи озброєння, як-от ракетні установки Himars, і завдавати чутливих ударів по об'єктах ЗС РФ на окупованій території.

Раніше писали, що Росія адаптує ракети П-500, П-700 і П-1000 для атаки наземних цілей. З'явилася інформація, що на них почали встановлювати чипи ГЛОНАСС, але процес триватиме щонайменше півроку.