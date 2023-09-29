Знищують навіть С-300: дрони ELF Systems б'ють окупантів від Бахмута до Херсона (відео)

Ударні безпілотники від компанії ELF Systems українські військові зараз використовують проти різних цілей, зокрема проти систем ППО, станцій РЕБ, складів із паливом і боєприпасами.

У Харківській області активно виробляють безпілотники, "невидимі" для російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це засновник компанії-виробника ELF Systems Володимир Варварський розповів в ефірі ICTV.

За його словами, першу модель безпілотника його команда створила з картону з використанням примітивної апаратури. Уперше цей дрон застосували через два місяці після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

"Зараз ці безпілотники є по всій лінії фронту, від Бахмута до Херсона. На їхньому рахунку — уражені російські системи С-300, станції ворожої РЕБ і склади БК", — розповів Володимир Варварський.

Зараз, за його словами, команда працює над створенням проривної системи, де всі безпілотники зможуть працювати у зв'язці один з одним. З повітряними дронами разом працюватимуть і армійські підрозділи, які пересуваються по землі, знищуючи ворога в окопах.

Борт камікадзе може нести 2,5 кілограма вибухівки і літати зі швидкістю понад 200 км/год. Безпілотник працює в парі з дроном-розвідником і коректувальником. Після того як дрон-камікадзе скине вибухівку на ворожі позиції, назад не повертається.

А ось у дронів-коректувальників є спеціальна система повернення, у разі втрати GPS-сигналу він повертається самостійно за координатами. БПЛА передає інформацію в режимі онлайн, завдяки чому українська артилерія точно відпрацьовує по цілях. Один із таких безпілотників якраз повернувся із Запорізького напрямку на технічне обслуговування. Його камера з 30-кратним зумом фіксує обстановку на землі з кілометрової висоти і коригує вогонь української артилерії.

Зазначимо, що ще в грудні 2022 року стало відомо, що компанія розробила український дрон "Ельф", непомітний для ворожих радарів. Він може літати над ворожою територією, помічаючи при цьому координати комплексів радіоелектронної боротьби. Насправді радари помічають "Ельфа", але через невеликі габарити відображають, як птаха середніх розмірів. Раніше дрони застосовували в сільськогосподарських і геодезичних роботах, але з початку повномасштабної війни військові вже кілька разів запускали їх у райони, контрольовані ЗС РФ.

ELF-systems робить безпілотники з легких, але міцних матеріалів, уникаючи зовнішніх елементів, що стирчать. "Ельфи" оснащені супутниковою системою навігації, захищеною від перешкод, яка встановлює координати пристрою з точністю до 1-3 метрів навіть у складних умовах. Приймачем виступає багаточастотний і багатосистемний модуль з алгоритмом високої доступності, а надлегка антена типу Helix відповідає за автопілот і надточне знімання з повітря.

Нагадаємо, спочатку вересня ЗМІ писали про те, що картонні дрони, які атакували Курськ, розробили в Україні. Успішні атаки в Росії несправедливо приписують австралійським дронам Corvo PPDS, але українці самі роблять бойові дрони, непомітні для ППО і невразливі для РЕБ, кажуть джерела.

Також ми писали про те, що 31 серпня з'явилося відео випробувань картонних дронів в Україні. На ньому можна помітити, що після вибуху бойової частини уражаючі елементи розлітаються на велику відстань.