ЗС РФ застосовує проти українців робота-антиснайпера "Сосна-Н": чим він небезпечний для стрільців

Незвичайна система автономно помічає військових за прицілами, а потім може засліпити лазером або навести артилерійський удар.

Російські окупанти почали застосовувати проти захисників України новий роботизований комплекс "Сосна-Н", який здатний знаходити й боротися зі снайперами. Про це розповів військовий експерт Юрій Кнутов в інтерв'ю російському медіа "Лента.ру".

За його словами, цей робот-антиснайпер здатний визначати місце розташування українських військових. Для цього прилад використовує комп'ютер, який відстежує сектор на передовій нашої армії та при цьому контролює позиції противника. Щойно з'являються якісь відблиски, що вказують на використання прицілу, система одразу ж визначає його координати. Крім того, комплекс "Сосна-Н" здатний засліплювати стрільців лазерним променем і виводити з ладу оптику противника.

"Робот дає координати оптичних засобів снайперів або коригувальників ЗСУ, для того, щоб за цими координатами ми відкрили вогонь, зазвичай артилерійський, щоб на сто відсотків потрапити в ціль", — сказав Кнутов.

Технічні характеристики "Сосна-Н"

Автоматизований антиснайперський комплекс "Сосна-Н" вперше було представлено на міжнародному форумі "Армія-2021". Це дистанційно керована лазерно-оптична установка, яка в автоматичному режимі може виявляти будь-які оптичні пристрої, що ведуть спостереження або прицілювання. Виробник стверджує, що робота комплексу не залежить від часу доби.

Крім того, розробники називають такі переваги цієї військової техніки:

повна автоматизація (режим роботи робота 24/7, згідно з попередньо введеною програмою);

можливість дротового і бездротового управління (управління пристроєм за допомогою з'єднання по кабелю Ethernet або WiFi-з'єднанню);

широкий діапазон сканування оточення (від -180° до +180°);

універсальність (працює як самостійна одиниця, так і в складі складних охоронних систем і комплексів);

простота і надійність експлуатації (мала маса і габарити забезпечують легкість установки й транспортування);

адаптивність (наявність функції розмітки помилкових цілей дає змогу відсіяти статичні світловідбивні об'єкти та ігнорувати їх у процесі роботи).

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"Сосна-Н" не тільки здатна подавати сигнал тривоги й позначати місце виявлення снайпера, а й ставити йому візуальну перешкоду за допомогою спрямованого лазерного випромінювання. Головний конструктор виробу Михайло Рузін свого часу зазначив, що "Сосна-Н" може застосовуватися як для гарантування безпеки осіб, що охороняються, так і для захисту об'єктів і приватного життя.

"Систему можна встановити на VIP-ложі стадіону або по периметру будівлі, що охороняється. У разі спроби фільмування, спостереження через бінокль або прицілювання в снайперську оптику "Сосна-Н" буде створювати візуальну перешкоду зловмисникові та моментально видавати його точне місце розташування", — сказав він.

Комплекс має такі технічні характеристики:

радіус дії — до 2,5 км;

швидкість сканування — до 18 градусів на секунду;

миттєве поле зору — 5х7 градусів;

діапазон кутів для автоматичного сканування — 180 градусів;

робочі температури — від -25 до +45 градусів Цельсія;

електроживлення — 12 В.

Такий вигляд має антиснайперський комплекс "Сосна-Н"

Як працює "Сосна-Н"

Спочатку комплекс сканує навколишню місцевість. Після цього техніка запускає контур точного наведення при виявленні цілі та починає його підсвічувати. При цьому відбите від цілі випромінювання надходить на просторово-чутливий приймач. Одночасно відбувається наведення лазера протидії на ціль за допомогою двокоординатного приводу. Наступний крок — це поєднання оптичної осі лазера з напрямком на ціль, яке завершується її знищенням. (Зазначимо, що лазер вмикається на час, попередньо встановлений оператором).

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