В океані випробували підводний безпілотник Manta Ray: чим він унікальний (відео)

Довговічний підводний дрон пройшов випробування на бризкостійкість.

Компанія PacMar Technologies провела випробування прототипу довговічного безпілотного підводного апарату (UUV) Manta Ray на острові Оаху (Гаваї). Про це повідомляє медіа The Defense Post.

PacMar провела випробування у воді для перевірки датчиків, гідродинамічних характеристик транспортного засобу та ключових характеристик автономності корпусу планера. Це сталося в рамках програми Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США під назвою Manta Ray.

"Ця віха дає важливу інформацію про ключові системи. Це дає нам змогу перевіряти припущення і моделі та дає нам цінні дані для підготовки до наших майбутніх повномасштабних демонстрацій на морі. Ми робимо важливий крок до реалізації цілей програми зі створення нового класу довговічних автономних підводних апаратів, — сказав керівник програми Кайл Вернер.

Що відомо про проєкт Manta Ray

У межах програми Manta Ray планують розробити безпілотні підводні апарати (UUV), здатні функціонувати впродовж тривалого часу без потреби в логістичній або технічній підтримці.

У 2020 році Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA) розпочало програму Manta-Ray. Метою програми є розробка підводного апарату, здатного працювати без участі людини, зокрема з метою матеріально-технічної підтримки або ремонту. Підводні безпілотники повинні перебувати під водою тривалий час і тому повинні мати надзвичайно високу живучість.

UUV працюватиме на граничних глибинах, а також здатний нести додаткове корисне навантаження, яке виконуватиме різні завдання. Такі корисні навантаження можуть бути відновлюваними, що означає, що UUV повинен мати інфраструктуру для їхнього підзаряджання та повторного використання.

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні провели випробування нового підводного безпілотника "Марічка". Відмітна особливість дрона — невразливість для російських систем РЕБ і унікальна система зв'язку з оператором, яка дає змогу контролювати субмарину на великих відстанях і глибині.

На початку серпня стало відомо, що українці створюють новий підводний дрон "Марічка". Розробники планують, що цей морський безпілотник зможе підривати кораблі, опори мостів і берегові укріплення окупантів.