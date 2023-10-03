Армія Китаю під прицілом: Тайвань похвалився морськими безпілотниками для військових (відео)

Переважно показали дрони і підводні безпілотники для розвідки, але дещо з них можна переобладнати під морські дрони-камікадзе.

На Тайбейській виставці аерокосмічних і оборонних технологій (TADTE) Тайвань продемонстрував нові моделі надводних, повітряних і підводних дронів, які допоможуть йому протистояти наростаючій агресії з боку Китаю. Докладніше про їхні особливості та характеристики повідомляє Naval News.

TADTE — це виставка, що проводиться двічі на рік і організовується Тайванською радою з розвитку зовнішньої торгівлі, провідною некомерційною організацією Тайваню. TADTE проводиться вже близько двох десятиліть і є єдиною професійною виставкою аерокосмічної та оборонної промисловості на Тайвані, на якій знакові вітчизняні та міжнародні компанії демонструють свою продукцію, технології та рішення. Це також важлива подія для тайванського уряду, яка презентує широкому загалу досягнення в галузі розробки військової техніки та технологій.

Військові експерти порталу Naval News відзначили найцікавіші розвідувальні моделі безпілотних систем і дронів, які незабаром можуть отримати військово-морські сили Тайваню.

Thunder Tiger Seashark 400 USV

Цей безпілотний катер призначений для операцій розвідки на поверхні води. Корабель оснащений сучасними навігаційними та руховими системами, а також безліччю датчиків. Його корисне навантаження може бути адаптоване до конкретних вимог місії. Seashark 400 ідеально підходить для спостереження, розвідки та ретрансляції зв'язку.

За словами представника компанії, на прикладі успішних морських операцій України проти Чорноморського флоту РФ, цю модель можна переобладнати навіть у морський безпілотник-камікадзе. Проєкт розробляється насамперед для Міністерства національної оборони Тайваню, але в майбутньому може бути експортований.

Thunder Tiger Seashark 400 Фото: Naval News

Ключові характеристики Seashark 400:

довжина — 3840 мм;

максимальна швидкість — 43 вузли (80 км/год);

пілотний/безпілотний режими роботи;

знижує витрати на закупівлі та експлуатацію військово-морських сил;

хороша транспортабельність.

Thunder Tiger SEAWOLF 400 UUV

Безпілотний підводний човен розміром з MINI Cooper (довжина: 4000 мм, маса: 1000 кг) призначено для виконання різноманітних цивільних і військових завдань: від спостереження до підтримки охорони довкілля та наукових досліджень. Субмарина може самостійно занурюватися до 200 метрів у глибину. Прототип наразі перебуває на стадії випробувань.

Thunder Tiger SEAWOLF 400 UUV Фото: Facebook

Основні особливості Seawolf 400:

довжина — 4000 мм;

маса — 1000 кг;

завдання — захист критичної інфраструктури, виявлення мін, пошуково-рятувальні операції, розвідка і спостереження (ISR).

ALSEAMAR SEAEXPLORER

Підводний планер ALSEAMAR SEA EXPLORER є потужною автономною сенсорною платформою, призначеною для збору даних з дуже великим просторовим і часовим охопленням. Він має дальність плавання до 1700 км, автономність до 100 діб і робочу глибину до 1000 м. SEA EXPLORER здатний ковзати вгору і вниз у товщі води, збираючи фізичні, хімічні, біологічні та акустичні дані, залежно від вбудованих датчиків (до 6 датчиків у двох секціях).

Планер SEA EXPLORER є дуже економічним рішенням для збору даних, оскільки він знижує залежність від великих суден з високими щоденними експлуатаційними витратами. Він також простий в експлуатації і може бути спущений на воду і піднятий невеликою командою в прибережних водах за допомогою невеликих човнів.

ALSEAMAR SEAEXPLORER Фото: Naval News

Деякі характеристики SEA EXPLORER:

розмір корпусу — 0,25 × 2 м;

складна антена довжиною — 1 м;

розмах плавників — 56,5 см;

вага — 59 кг.

Детальніше про SEA EXPLORER

БПЛА V-BAT

Мабуть, один із найцікавіших безпілотників у світі, який має унікальну конструкцію зльоту та посадки. V-BAT призначений для використання без злітно-посадкової смуги в складних умовах. Дрон можна транспортувати на вантажівці та зібрати удвох менш ніж за 20 хвилин, що робить цей БПЛА справжньою експедиційною системою, створеною для динамічних переміщень і швидких військових операцій. V-BAT може використовуватися для таких завдань, як охорона кордонів і виявлення загроз.

Конструкція V-BAT дає йому змогу злітати та приземлятися за сильного вітру і навіть на борт рухомих кораблів. Головне, щоб було місце для посадки розміром 4 х 4 метри. Крейсерська швидкість — 97 км/год, спринтерська — 158 км/год. Тривалість польоту — 10 годин з корисним навантаженням 4,54 кг.

V-BAT може зависати на одному місці протягом до 45 хвилин, а для переходу від зависання до польоту потрібно менше ніж 15 секунд. Усі ці максимальні характеристики залежать від чинників навколишнього середовища і конфігурації самого дрона.

Основні характеристики V-BAT

розмах крил — 2,96 м;

маса — 57 кг разом із корисним навантаженням і паливом;

максимальна швидкість — 158 км/год;

запас ходу — 10 годин;

призначення — розвідка і моніторинг.

Тести безпілотника V-BAT

Раніше Фокус повідомляв, що Китай провів наймасовіші навчання біля Тайваню. Така активність, на думку китайських експертів, є "суворим попередженням сепаратистам" і зовнішнім силам.

21 квітня міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що країна відстоюватиме права на Тайвань. За словами чиновника, державі належать обидва боки Тайванської протоки, і потрібно боротися за територіальну цілісність.