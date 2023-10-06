Допоможуть наводити артилерію завдяки ШІ: ЗСУ отримали унікальні дрони Autel EVO MAX 4T (відео)

Як зазначив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров, тільки минулого тижня воїни вразили 220 одиниць російської техніки за допомогою безпілотників.

Бійці Збройних сил України отримали майже дві тисячі безпілотних літальних апаратів Autel EVO MAX 4T зі штучним інтелектом від "Армії дронів". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров на своїй офіційній сторінці у Facebook у п'ятницю, 6 жовтня.

Йдеться про дрони, які, за словами Федорова, допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію і знаходити навіть добре замасковані об'єкти росіян завдяки штучному інтелекту. Він автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті та передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія.

"Щотижня передаємо масштабні партії безпілотників на фронт, а ударні роти БПЛА Армії дронів продовжують ставити нові рекорди. Тільки минулого тижня воїни вразили 220 одиниць російської техніки", — написав Михайло Федоров.

Що відомо про дрон Autel EVO MAX 4T

Китайська компанія Autel Robotics представила на міжнародній виставці Consumer Electronics Show 2023 (CES) новітній безпілотник EVO Max 4T на початку січня 2023 року. Це досить масивний квадрокоптер вагою 1600 г із максимальною злітною масою майже 2 кг. Корпус пристрою захищений за стандартом IP43, а отже може літати під невеликим дощем. Від механічних пошкоджень дрон має захищати система виявлення перешкод, яка об'єднує комп'ютерний зір через камери та радар із міліметровими хвилями.

EVO Max 4T отримав цілий набір камер на всі випадки життя: тевловізор з роздільною здатністю 640×512, 1/2-дюймовий ширококутний датчик на 50 МП і 1/1,68-дюймовий на 48 МП, який отримав 10-кратний оптичний і 160-кратний цифровий зум. Мережа камер також розміщена знизу, зверху і в задній частині пристрою для всебічного огляду. Штучний інтелект автоматично визначає і захоплює різні типи цілей, як-от джерела тепла, люди, що рухаються, або транспортні засоби, а потім відстежує їх на великій висоті і передає дані.

Нагадаємо, у Запоріжжі створили новий дрон-камікадзе для ЗСУ під назвою "Генерал Черешня". 20 таких безпілотників уже тестують військові, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Зазначимо, що в серпні ми писали про те, як українці збирають бойові дрони "Хрущ". При розробці безпілотника творці використовували комбіновану бойову частину, яка може вражати легкоброньовану техніку та особовий склад противника.