"Можемо повторити": ЗСУ отримають 100 секретних дронів "Морок"

Безпілотний літальний апарат "Морок" здатний нести боєприпас вагою в 30 кілограмів. Коштує один такий дрон близько 1,75 млн грн.

Волонтери готуються придбати та передати українським військовим на фронт "загадкові" вітчизняні безпілотники "Морок". Про це йдеться на сайті "Фонду Сергія Притули".

Для бійців ЗСУ хочуть закупити 100 безпілотних літальних апаратів літакового типу "Морок". Один такий дрон коштує приблизно 1,75 млн грн. Загалом волонтери оголосили збір на 175 млн грн. Його вони назвали "Можемо повторити", відсилаючи до однойменного гасла, під яким Росія погрожувала іншим країнам військовим конфліктом.

"Потреба в безпілотниках залишається. Військові просять нас ще. Тож, "можемо павтаріть". А завдяки особливостям БПЛА "Морок", повтор для ворога очікується дуже яскравим і несподіваним", — написали волонтери.

Що відомо про безпілотники "Морок"

Ці безпілотники належать до типу дронів-камікадзе. Дрони "Морок" витривалі й можуть заглиблюватися в тил противника на відстань до 800 кілометрів. Це дрон літакового типу з обтічним корпусом. Вага його бойової частини становить 30 кілограмів. Який конкретно вигляд має новий безпілотник — поки що невідомо. Детальну інформацію про нього тримають у таємниці.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ писали про те, що атаку на авіабазу "Сольці" (РФ) міг здійснити український безпілотник "Морок". За словами журналістів, можливості РФ у галузі ППО і РЕБ змушують українську розвідку ретельно планувати кожну атаку БПЛА. Уже вдалося розробити алгоритми, які працюють.

Крім того джерела, які близькі до розробки "Морока" кажуть, що їх використовували під час ударів по Криму. Після низки випробувань розробники планують активізувати серійне виробництво. Але в Україні є кілька проблем: ресурси для розширення виробництва, відсутність єдиної закупівельної структури, бюрократія та придбання деталей.