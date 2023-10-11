Схожого ще не виробляли: РФ загрожує ЗСУ дроном "Тубус", але є нюанс (фото)

Новий безпілотник Росія хоче застосовувати проти українських військових, однак він ще навіть не пройшов основні випробування і невідомо, як техніка зарекомендує себе в наближеній до бойової обстановці.

У Росії створили новий безпілотний літальний апарат "Тубус" для знищення артилерії в глибині фронту. Про це з посиланням на власні джерела повідомило ТАСС у середу, 11 жовтня.

Розробники розповіли журналістам, що "Тубус" запускається з переносної установки та може розвивати швидкість у 250-300 км/год. Заявлена дальність польоту нової техніки — 30-40 км. Вага апарата становить 10 кг, вага пускової установки — 5 кг. Крім того, "Тубус" анонсують як автономний безпілотник, стійкий до роботи системи РЕБ і незалежний від супутників. Удар він має завдавати за заздалегідь здобутими розвідниками координатами.

"Виріб є переносним. Вистрілив, установку викинув і забув", — уточнив представник компанії-розробника.

Зазначимо, що російська техніка пройшла тільки внутрішні випробування і ще не була випробувана в обстановці, наближеній до бойової. Тому її слабкі сторони й недосконалості поки невідомі. Виробник хоче випробувати "Тубус" через два місяці на фронті в Україні. Він сподівається, що безпілотний літальний апарат стане панацеєю для російських окупантів, які в зоні бойових дій зазнають втрат через професійну роботу українських артилеристів.

"Він (безпілотник "Тубус", — ред.) зможе боротися з артилерією в глибині фронту, з якою зараз найбільші проблеми", — сказав один із розробників ЗМІ.

На фотографії, яку опублікували журналісти, можна побачити сам безпілотник. Він рухається за допомогою чотирьох гвинтів, кожен з яких має по три лопаті. Детальні характеристики дрона поки що невідомі.

У Росії розробили дрон, яким сподіваються захистити ЗС РФ від українських артилелристів Фото: ТАСС

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія хоче використовувати проти ЗСУ нові дрони-пустушки "Лодир". Безпілотник дешевий у виробництві і може перебувати в сплячому режимі перед атакою протягом кількох тижнів.

А на початку серпня стало відомо, що в Росії створили дрон-"вулик", що запускає маленькі БПЛА. Автономна платформа оснащена штучним інтелектом і стартовими майданчиками для безпілотників, що виконують роль робочих "бджіл".