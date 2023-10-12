Зарядить дрони просто в бою: представлено бездротову платформу Quaze DSTOW (відео)

Quaze DSTOW встановлюється в будь-яке зручне місце, навіть на броньовик, і дає змогу підживити акумулятори одразу кількох безпілотників.

Канадська компанія Quaze Technologies, що займається розробкою бездротових зарядних пристроїв, представила на військовій конференції AUSA в США спеціальний майданчик Quaze DSTOW для бездротового заряджання невеликих дронів прямо на полі бою. Про це повідомляє портал UST.

Спеціальний майданчик DSTOW розшифровується як Drone Swarm Tactical OverWatch (Тактичне спостереження за роєм дронів) і був представлений у складі інноваційного портфоліо військового виробника Rheinmentall, який встановив його як приклад на свій безпілотний транспорт Mission Master SP. Майданчик дає змогу не тільки заряджати безпілотники, а й координувати їхні дії.

Бездротову зарядну платформу встановили на Mission Master SP Фото: Скриншот

Причому, як стверджують у компанії, Quaze DSTOW абсолютно універсальна і може підзарядити акумулятори будь-яких моделей, які оснащені бездротовою зарядкою. Це дуже важливо на фронті, адже велика кількість дротів дуже заважає бійцям.

Універсальність Quaze DSTOW полягає так само в способі використання. Платформу можна покласти просто на землю і використовувати як маленький аеродром для дронів, а можна встановити на будь-яку транспортну платформу і запускати безпілотники прямо в русі.

Платформу можна встановити на транспорт або просто розташувати на землі Фото: Скриншот

Бездротова технологія зарядки Quaze DSTOW, заснована на магнітному резонансі, пропонує безпечне, надійне і безшовне рішення для ефективного заряджання декількох БПЛА, а потенційні способи її застосування в армії величезні. Компанія Quaze спроєктувала і розробила свою напівпровідникову об'ємну платформу відповідно до відповідних стандартів електромагнітних завад (EMI) та електромагнітної сумісності (EMC).

Ксав'є Бідо, генеральний директор Quaze Technologies, сказав: "Ми були приголомшені кількістю військових експертів, яким сподобалася наша бездротова платформа. Разом з Rheinmetall ми вже продемонстрували одне конкретне застосування для зарядки встановивши її на роботизований транспорт Mission Master SP. Однак ми вже працюємо і над іншими концепціями нашого пристрою і скоро їх представимо для оцінки військовими".

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