"Показують себе з найкращого боку": у ЗСУ назвали найкорисніші дрони на війні (відео)

Попри те, що розробник позиціює свої безпілотники як цивільні, бійці ЗСУ вже вдосконалили в техніці батарею і змусили дрони літати на відстань до 20 км.

В умовах бойових дій найефективнішим безпілотним літальним апаратом українські військові називають китайський дрон Mavic. Про це розповів командир взводу 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка ЗСУ Андрій Серган в ефірі авторського проєкту Орел. Якова Гандзюка ЗСУ Андрій Серган в ефірі авторського проєкту Ореста Сохара "Орестократія".

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну бійці ЗСУ недооцінювали летючі дрони. Згодом же вони стали вельми корисною зброєю проти окупантів.

"Я пам'ятаю початок широкомасштабної війни, коли командири-артилеристи або танкісти говорили: "Навіщо нам ці дрони?", — розповів Андрій Серган.

Тим часом безпілотник Mavic, який ексміністр оборони України Олексій Резніков якось назвав "весільним дроном", показав себе як найефективніший безпілотник у російсько-українській війні. І це попри те, що деякі Mavic виявляються неробочими. Серган каже, що, можливо, китайська сторона відправляє в Україну несправні дрони навмисне, щоб їх не можна було використовувати у війні з Росією.

"Mavic показує себе з найкращого боку. Можливо, через те, що їх велика кількість, можливо, через те, що легкий в управлінні, можливо, через те, що звикли до них. Він уже літає на 20 км і батарея вдосконалюється. Потім ідуть, на мій погляд, більші квадрокоптери R18, ті самі "кажани", "вампіри", їх також потрібно вдосконалювати, щоб вони стабільніше поводилися", — розповів командир взводу.

Він додав, що основне завдання дронів на війні — зберегти життя українським бійцям. Тому будь-який дрон виконує роботу, яку виконує людина: те ж саме замінування або розмінування.

"Краще втратити один дрон, навіть не суттєво, скільки він коштує, ніж втратити одне людське життя, це основна мотивація зробити нашу армію більш технологічною", — резюмував військовий.

Зазначимо, що "Кажан" — це гексакоптер, тобто дрон із шістьма гвинтами. Внизу корпусу розміщені спеціальні пази, які утримують боєприпаси за спеціальні мотузки з кільцями. У потрібний момент за командою оператора механізм відкриває замок — і снаряд скидається вниз. За допомогою дрона оператори вже виявляли й успішно знищували скупчення російських солдатів і ворожу техніку.

Безпілотник Vampire — теж гексакоптер. Він являє собою досить великий безпілотник, що підіймає корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 км. Завдяки цьому він може скидати на противника різні типи боєприпасів: термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні, щоб ефективно вражати різні типи цілей, зокрема танки та іншу бронетехніку ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна викуповує більшу частину всіх вироблених Mavic дронів. На закупівлю безпілотників-розвідників, малих ударних дронів та інших видів БПЛА тільки у 2023 році спрямували додаткові 40 млрд грн,

Безпілотники DJI застосовують як українські, так і російські війська, але в руках українців вони стають дедалі менш ефективними через засоби РЕБ ЗС РФ. За словами операторів, зараз квадрокоптери на деяких ділянках фронту можуть працювати на відстані всього кілька сотень метрів, хоча раніше залітали в 10-20 разів далі.