Рюкзак "солдата майбутнього": армія Росії отримала нову зброю проти дронів ЗСУ (відео)

Нова версія комплексу "Тритон" має глушити БПЛА в радіусі 300 метрів. Вона включає антидронову рушницю ЛПД-801 і дві антени, що стирчать зі спеціального рюкзака.

У Росії компанія "Лабораторія протидії промисловому шпигунству" (ППШ) представила на Московській міжнародній виставці зброї і товарів для полювання "ORЕLEXPO 2023" нову модифікацію комплексу "Тритон" для захисту від дронів, який військові можуть носити на собі. Розробники розповіли подробиці у своєму Telegram-каналі.

За їхніми словами, переносний комплекс "Тритон" містить антидронову рушницю ЛПД-801, а також два модулі придушення: ЛГШ-608 (800 МГц) і ЛГШ-609 (900 МГц) з круговою діаграмою спрямованості, що височіють з-за спини солдата на щоглах, закріплених на рюкзаку. Така конструкція має захищати самого носія і весь його підрозділ від БПЛА комерційного класу, зокрема FPV-камікадзе. Кілька російських ЗМІ назвали новинку "костюмом солдата майбутнього", хоча, крім рюкзака з "Тритоном", на манекені висить звичайна форма ЗС РФ і бронежилет із підсумками для магазинів.

Представник "Лабораторії ППШ" з комплексом "Тритон" Фото: Telegram

Модулі придушення ЛГШ-608 і ЛГШ-609 мають антени з круговою діаграмрю спрямованості, тобто рівномірно покривають простір у радіусі дії (близько 300 м), створюючи своєрідний купол із радіоперешкод. Від штатної батареї комплекс може працювати приблизно чотири години. За необхідності модулі можна зняти та встановити на землі.

Як запевняє "Лабораторія ППШ", вони пройшли державні випробування в Росії, а зараз тестуються безпосередньо в російських військах. Ці модулі нібито забезпечили коефіцієнт придушення, тобто співвідношення дальності радіопридушення каналів управління до дальності зв'язку наземний пункт управління <-> БЛА, не менше ніж 0,3 за потужності передавача FPV-дрона — 1 Вт.

У серпні "Лабораторія ППШ" показала на форумі "Армія-2023" комплекс "Тритон" для встановлення на танки. Розробники обіцяють, що система пригнічуватиме канали управління і передавання даних FPV-дронів, які працюють у частотних діапазонах 868\915\1300\2400 МГц.

В інтерв'ю Фокусу засновник волонтерської ініціативи "Антидрон Україна" Сергій Герасимюк заявив, що росіяни вкрали ідею комплексу РЕБ "Тритон" в українців. Ще в липні проект повідомив про випробування своєї системи для захисту танків Т-72 від FPV-дронів і БПЛА-бомбардувальників. Незабаром же "Лабораторія ППШ" представила дуже схоже рішення.

Писали також, що бійці ЗС РФ застосовують антидронові рушниці "ЛПЛ-801" на війні в Україні. У "Лабораторії ППШ" повідомляють, ніби пристрій пригнічує канали зв'язку і передачі даних, а також супутникової навігації безпілотників. Зовні рушниця нагадує штурмову гвинтівку зразка НАТО і використовує акумулятор у формі магазину.