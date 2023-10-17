У Росії модифікували військовий безпілотник "Елерон-7": чи став він небезпечнішим для ЗСУ

Російський безпілотник отримав нове обладнання, яке дасть змогу краще "бачити" і довше перебувати в повітрі під час військових операцій.

Росіяни поліпшили свій дрон-розвідник "Елерон-7", який застосовують на фронті в Україні: безпілотник оснастили тепловізійною камерою і новим електродвигуном. Про це повідомив представник підприємства-розробника АТ "Енікс" (Казань) Сергій Васьков у коментарі РІА "Новости" у вівторок, 17 жовтня.

За його словами, компанія вирішила модифікувати безпілотник на прохання російських військових, які зараз воюють на території України. Під час роботи інженери врахували досвід окупаційних військ, отриманий під час боїв.

"Ми модернізуємо наш найбільш затребуваний розвідувальний безпілотник "Елерон-7". Наразі переробляється навігаційна апаратура "Елерона", а також корисне навантаження, зокрема, тепловізійна камера", — розповів Сергій Васьков.

Розробник також додав, що російські інженери збільшили тривалість польоту дрона з трьох до чотирьох годин, встановивши більш досконалі електричні двигуни. Крім того, перероблено канали управління і передачі відеозображення "Елерона-7" — тепер вони нібито краще захищені від радіоелектронних перешкод.

Як пише "Енікс" на офіційному сайті, комплекс "Елерон-7" призначений для розвідки і пошуку ворожої техніки на значній відстані, використовуючи гіростабілізоване і негіростабілізоване обладнання. Для цього безпілотник оснащений фотокамерою, відеокамерою з 30-кратним збільшенням у гіростабілізованому механізмі (телевізійний модуль) з безперервним обертанням за азимутом і тепловізором, суміщеним з низькорівневою кольоровою і чорно-білою відеокамерою. Нова версія отримає тепловізійну камеру з більш високою роздільною здатністю, що, в теорії, допоможе російським операторам краще помічати українські об'єкти на землі.

Безпілотний комплекс здатний працювати в автономному режимі за заздалегідь закладеним маршрутом. Він запускається з катапульти, приземляється на парашуті.

Технічні характеристики "Елерон-7"

тип — комплекс повітряної розвідки з безпілотними літальними апаратами ближньої дії;

функції — ведення контролю і спостереження з повітря об'єктів і техніки на віддалених ділянках місцевості;

радіус дії — до 25 км;

час перебування в повітрі — до 4-х годин;

тип двигуна — електричний;

злітна вага — 7 кг;

корисне навантаження — 1 кг;

максимальна висота польоту — 5 км;

швидкість — від 70 до 130 км/год;

навігація — GPS, ГЛОНАСС, курсово-повітряна;

робоча температура — від -30°С до +40°С.

Такий вигляд має російський безпілотний літальний апарат Елерон-7

Нагадаємо, в середині серпня ми писали про те, що російський дрон "Сіріус" вперше піднявся в небо. Ударний дрон може піднімати на висоту в 7 кілометрів і нести кориговані та фугасні авіабомби, вагою до 450 кілограмів.

А на початку серпня стало відомо, що інженери російського виробника безпілотників "Енікс" розробили для ЗС РФ десятки дронів. Зокрема вони презентували повітряну ціль Е95М, яка імітує малорозмірний аеродинамічний БПЛА типу баражуючий боєприпас.