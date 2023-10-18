ASML потерпає від санкцій проти Китаю: не може продавати машини для виробництва чипів

Передове обладнання для розробки процесорів зараз не користуються популярністю у світі, а китайські компанії не можуть їх купувати, хоча дуже б хотіли.

Компанія з виробництва літографічного обладнання для розробки процесорів ASML з Нідерландів, яка, є фактичним монополістом на цьому ринку, оголосила про скорочення замовлень на 42% (до 2,6 млрд євро) у третьому кварталі 2023 року через загальний спад в економіці й антикитайські санкції. Подробиці ситуації повідомляє агентство Bloomberg.

Учора США оголосили про додаткові обмеження на експорт, які покликані заблокувати доступ Китаю до передових напівпровідникових технологій. В ASML заявили, що нові заходи вплинуть на продажі в цій країні в середньостроковій і довгостроковій перспективі. ASML стала мішенню зусиль США з обмеження експорту передових технологій до Китаю, адже це один із найбільших ринків компанії.

Аналітики, опитані Bloomberg, передрікали результат на рівні 4,5 млрд євро, але напівпровідникова промисловість переживає спад після того, як побоювання інфляції та рецесії вдарили по споживчих витратах. Агентство зазначає, що продажі найбільшого тайванського виробника процесорів TSMC, основного клієнта ASML, впали на 11% у третьому кварталі. Раніше цього року ASML заявила, що планує сповільнити прийом на роботу нових співробітників в умовах економічного спаду.

Виторг компанії впала вперше за шість кварталів поспіль до 6,7 млрд євро, хоча за весь 2023 рік виробник, як і раніше, очікує зростання на 30% порівняно з минулим роком. У річному обчисленні квартальний виторг ASML збільшився на 15,5%. Але наступного року виторг ASML залишиться приблизно на нинішньому рівні, визнає керівництво.

Замовлення для ASML за країнами Фото: ASML

За словами генерального директора Пітера Веннинка, макроекономічна ситуація за останні 3 місяці не покращилася. Інфляція і ставки рефінансування залишаються високими, і багато секторів економіки побоюються рецесії як у Європі, так і в Сполучених Штатах. Глава ASML додав, що геополітична ситуація іноді спричиняє додаткові труднощі.

Водночас на частку Китаю припало 46% продажів ASML у третьому кварталі порівняно з 24% у попередньому кварталі та 8% у січні-березні. При цьому замовлення від Тайваню порівняно з другим кварталом скоротилися з 34% до 24%. Таким чином компанія дедалі сильніше залежить саме від клієнтів з Китаю, оскільки місцеві виробники мікросхем збільшили кількість замовлень через очікуване посилення експортного контролю.

"Наші китайські клієнти кажуть: ми раді взяти літографічні машини, які не потрібні іншим клієнтам, — заявив Пітер Веннінк. — Їхні фабрики готові до виробництва процесорів і вони можуть купити наше обладнання".

Але ASML не має права продавати подібні технології до Китаю, тому що уряд Нідерландів долучився до антикитайських технологічних санкцій на заклик США. Так само до санкцій приєдналася Японія, яка так само відмовляється продавати КНР технології для виробництва сучасних процесорів. При цьому компанія Canon оголосила, що створила особливу систему літографії без застосування ультрафіолету. Можливо, Китай спробує роздобути цю технологію будь-якими шляхами, адже до списку санкцій включено тільки обладнання на основі ультрафіолету, а технологія Canon використовує наноімпринтну літографію.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ отримає аналог процесорів Intel, якими Китай раніше не хотів ділитися. У Росії збиратимуть ноутбуки та сервери на базі китайських процесорів Loongson, які, за запевненнями КНР, є повноцінним замінником американських процесорів Intel.