Експерти вивчають флагманський дрон РФ, захоплений у бою: чому це важливо для ЗСУ (відео)

Російський безпілотник Supercam ЗС РФ використовують для аерофотозйомки та відеомоніторингу. Знаючи їхні характеристики, Генштаб зможе краще складати плани бойових дій.

Експерти почали досліджувати безпілотник "Supercam", який вважається флагманом серед безпілотних систем російських окупантів, призначених для аерофотозйомки та відеомоніторингу. Про це повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін у своєму Telegram-каналі в понеділок, 16 жовтня.

За його словами, дрон, захоплений українськими військовими, був запущений ворогом з окупованої території східної України. Дослідникам важливо точно визначити тип і вид техніки, дослідити компоненти та встановити технічні характеристики безпілотника. Результати дослідження будуть передані відповідним правоохоронним органам України і є важливими для стратегії, тактики та безпеки.

Чому безпілотник "Supercam" так важливо досліджувати

Цей дрон призначених для аерофотозйомки та відеомоніторингу. Аерофотозйомка використовується для створення карт і планів, а відеомоніторинг дає змогу спостерігати за територією або об'єктами в реальному часі.

Технічні характеристики БПЛА "Supercam"

розмах крил — 3,2 м;

максимальна злітна вага — 11,5 кг;

максимальний час польоту — до 4,5 год;

швидкість — 65-120 км/год;

максимальна дальність польоту — 240 км;

радіус дії радіолінії — 70-100 км;

радіус дії відеоканалу — 50-100 км.

Судячи з технічних характеристик, які опублікував Олександр Рувін, експерти зараз досліджують безпілотник Supercam моделі S350. Такий БПЛА оснащений парашутом, завдяки якому здійснюється посадка, а запуск можливий за допомогою еластичної або пневматичної катапульти. Політ може здійснюватися у двох режимах: автоматичному або напівавтоматичному. Як корисне навантаження безпілотник несе фотокамеру 20/24/42/60 Мпікс, тепловізор і/або HD-відеокамеру з 10/33-кратним оптичним зумом, можливістю поєднання і лазерним цілевказівником. Є на борту мультиспектральна камера, сенсор вимірювання радіаційного фону, лазерні газоаналізатор і сканер. З додаткового обладнання зазначено модуль автоматичного супроводу й утримання цілі, 2- або 3-системний, двочастотний приймач геодезичного класу, широкосмуговий захищений відеоканал із дальністю передавання даних 50-100 км, а також командно-телеметрична радіолінія з можливістю роботи в режимі псевдовипадкового перебудовування робочої частоти (ПППРЧ), що допомагає уникнути впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, 10 жовтня HIMARS і SHARK розправилися з розрахунком безпілотників ЗС РФ. Український дрон SHARK вистежив окупантів із російським безпілотником Supercam S350, а реактивна установка HIMARS "відпрацювала" по них снарядами GMLRS.

А в другій половині травня рідкісний російський дрон SuperCam знову потрапив до рук ЗСУ. Він був збитий силами української ППО під час нічної атаки 16 травня.