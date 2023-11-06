Уже літають і вибухають: "Укроборонпром" заявив про виробництво українського аналога Shahed

Сили оборони України вже замовляють вітчизняні безпілотники, які перевершують іранські аналоги за дальністю польоту, запевняє Герман Сметанін.

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав серійне виробництво нових ударних далекобійних безпілотників, які мають кращі технічні та функціональні характеристики, ніж іранські дрони-камікадзе Shahed. Про це розповів генеральний директор компанії Герман Сметанін в інтерв'ю "Європейській правді", яке було опубліковано в понеділок, 6 листопада.

За його словами, в Україні вже виготовляють аналоги безпілотників Shahed, але є кращі моделі, які літають навіть далі. Зокрема, "Укроборонпром" за допомогою іноземних партнерів серійно виробляє БПЛА, які здатні подолати відстань до 1000 кілометрів, і вони потрібні українським військовим.

"Де саме я не буду розповідати з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють", — відповів на запитання журналістів гендиректор "Укроборонпрому".

Більше докладної інформації про новий безпілотник-конкурента іранських Shahed Сметанін не розповів. Він лише додав, що фахівці "Укроборонпрому" зосередилися на складанні складніших і дорожчих апаратів із поліпшеними характеристиками.

Однак, зазначимо, що концерн "Укроборонпром" у жовтні 2022 року ж анонсував розробку вітчизняного ударного безпілотника, здатного вразити ціль на відстані в тисячу кілометрів. А на початку грудня дрон пройшов свої перші випробування.

Деталь дрона-камікадзе, представлена Укроборопромом Фото: Укроборонпром

Тоді про нову вітчизняну розробку журналістам повідомив Олег Болдирєв, який на той момент очолював концерн "Укроборонпром".

"Він (безпілотник — ред.) уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" з можливістю повернення", — сказав тоді Болдирєв.

За його словами, дальність польоту БПЛА становить тисячу кілометрів, а вага бойової частини — 75 кг. Функція повернення дасть йому змогу повторно атакувати противника, якщо з першого разу вразити ціль не вдалося.

Нагадаємо, нові українські БПЛА "Укроборонпром" почав виробляти за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного влітку 2022 року. Апарат призначений для різних завдань — ураження цілей і коригування вогню. БПЛА випробовували також засобами радіоелектронної боротьби.

А на початку 2023 року концерн успішно випробував дрон-аналог Shahed. Розробка БПЛА зайняла від 6 до 10 років. Частково апарат був виконаний з іноземних комплектуючих, яких немає в Україні.