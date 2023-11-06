Зробили крок до найдешевших безпілотників у світі: Китай розробив бюджетний двигун

Інноваційний реактивний двигун дає Китаю ще одну конкурентну перевагу перед США, оскільки обидва суперники бачать у безпілотних роях майбутнє війни, вважають експерти та журналісти.

Китай розробив недорогий двигун для безпілотників, який може відкрити шлях до виробництва найсучасніших і найекономічніших безпілотників. Про це повідомляє медіа South China Morning Post.

ЗМІ пише про те, що нове покоління високошвидкісних безпілотників з великою тривалістю польоту, що працюють на недорогих реактивних двигунах, надійшло на озброєння в Китаї.

Нові китайські безпілотники відрізняються від інших моделей низькою вартістю джерела енергії, і ця інновація може спричинити перегони озброєнь, оскільки США починають свою програму з нарощування виробництва цієї зброї.

Таким чином технологічний прорив дасть змогу Збройним силам КНР отримувати високоефективні двигуни для реактивних безпілотників за ціною, яка становить менше однієї п'ятої від світової.

Інженер-теплофізик Чжу Цзюньцян, слова якого наводить ЗМІ, висловив свою версію того, чому безпілотники з новими двигунами викликали у військових схвалення.

За його словами, армія прийняла новий двигун головним чином тому, що він споживає майже на третину менше палива, ніж нинішні двовальні двигуни, а також тому, що витрати на технічне обслуговування будуть значно дешевшими за рахунок зменшення кількості механічних компонентів на 70%.

На відміну від цього, зазначає медіа, високошвидкісний військовий безпілотник, що працює на реактивному двигуні, зазвичай відносять до цінних активів, але через високу вартість у більшості військових арсеналів вони перебувають у невеликій кількості. Наприклад, на безпілотнику RQ-4 Global Hawk виробництва Northrop Grumman встановлений турбовентиляторний двигун AE3007, що поставляється компанією Rolls-Royce за ціною $4 млн. за одиницю.

Нагадаємо, у вересні Китай показав свій перший ударний дрон KVD002. Основні характеристики дрона засекречені, але його вже порівнюють із китайським Caihong-4.

Раніше Фокус повідомляв, що китайський аналог Shahed-136 пройшов випробування. БПЛА Sunflower-200 набагато "розумніші" за Shahed, а також оснащені оптикою для нанесення більш точних ударів, вважають експерти.