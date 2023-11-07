Прорив у сфері безпілотників: як робот Barkan-2 навчився стріляти різними БПЛА

Barkan-2 озброїли водневою установкою Hydro-Launch і двома різними пусковими системами, з'єднаними в єдиний модуль. Завдяки цьому дрони можуть одночасно виконувати різні бойові завдання.

Розроблений турецькою компанією Havelsan наземний безпілотний апарат Barkan-2, оснащений водневою пусковою установкою Hydro-Launch, уперше у світі виконав стрілянину різними боєприпасами з однієї башти. Про це повідомляє медіа Defense Mirror.

Інженери Havelsan провели випробування Barkan-2 після нещодавнього успішного запуску ракети з лазерним наведенням ROKETSAN METE з безпілотного апарату Barkan-1. Цього разу безпілотник озброїли спеціальною системою з двох пускових установок, з'єднаних в один баштовий модуль: одна з них оснащена системою лазерного наведення для розвідки, а інша вистрілює дрони-камікадзе. Завдяки цьому Barkan-2 зміг виконати поставлені завдання на відстані від 2 до 15 км.

Під час випробувань наземний апарат запустив розвідувально-спостережні та дрони-камікадзе виробництва Gürbağ Defense. Ударний БПЛА з електричним двигуном може вражати цілі на відстані до 15 км, підніматися на висоту 3 000 метрів і проводити в повітрі до 40 хвилин. Можливість одночасного запуску кількох різних боєприпасів з однієї башти вважається новаторським досягненням на міжнародній арені.

Ще однією особливістю Barkan-2 є воднева установка Hydro-Launch, розроблена компанією Gürbağ Defence, яка й дає змогу послідовно запускати боєприпаси. Система використовує для стрільби лише водень, тож їй не потрібні жодні вибухові речовини — це набагато надійніше за методи "жорсткого пуску" НАТО та "холодного пуску" країн Сходу, адже унеможливлює вибух піротехнічних газів, відмову двигунів у польоті, пошкодження платформи через високу температуру та порушення роботи датчиків.

Як передає Daily Sabah, Вейсел Атаоглу, директор із розроблення та виробництва продукції Havelsan, сказав, що боєприпаси, які баражують, також можуть бути забезпечені можливостями роботи роєм, і що таким чином компанія прагне підвищити бойові можливості армії.

"Ми відобразили концепцію використання всіх систем як зграї як на суші, так і в повітрі, і на морі. Друга мета тут — забезпечити, щоб 8-10 боєприпасів, що баражують, могли бути випущені одночасно, утворили рій у повітрі та виконували завдання одночасно з іншими нашими безпілотними апаратами", — заявив представник Havelsan.

Безпілотний наземний апарат Barkan був розроблений для ведення розвідки і спостереження, а також для вогневої підтримки військ у польових умовах. Крім Hydro-Launch, робота можна додатково обладнати кулеметами калібру 5,56-мм або 7,62-мм.

Характеристики дрона BARKAN-2

швидкість: максимум 12 км/год

автономність: до 8 год

вага: 500 кг,

опорні катки: 4 шт.

гарматна платформа SARP-L

балістичний обчислювач

електрооптична станція

тепловізор.

Робот Barkan-2 стріляє боєприпасом з однієї вежі

На початку жовтня ми писали про те, що Туреччина масово створює наземні дрони, щоб повторити успіх Bayraktar. Кілька місцевих компаній уже розробляють безпілотні наземні транспортні засоби, сподіваючись, що їхню продукцію перевірять у бойових діях турецькі військові, що зробить ці системи привабливішими на зовнішньому ринку.

Нагадаємо, на початку січня ми писали про те, що бойовий робот Barkan навчився стріляти міні-ракетами Mete. Він випустив по статичній цілі ракету і влучив у неї. Ракета Mete має калібр 40 мм, дальність в 1 км і похибку при влучанні +/- 1 м.