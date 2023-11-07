Підрозділ Wild Division застосував FPV-дрон та уразив ЗРК "Стрела-10" (відео)

Застосування FPV-дронів, які придбані на кошти звичайних українців, дає свій ефект щодо знищення небезпечних систем ППО.

Бійці підрозділу БАК Wild Division 82-ї бригади ДШВ ЗСУ уразили ЗРК "Стрела-10", який призначений для боротьби проти дронів. Відео опублікував у Telegram-каналі волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко.

У повідомленні йдеться про те, що це вже третій ЗРК "Стрела-10", уражений ударними безпілотниками, кошти на які дали підписники. Він подякував воїнам за успішну роботу.

Застосування FPV-дронів на війні з Росією

92-а ОШБр 3 листопада знищила російський ЗРК "Стріла" за допомогою FPV-дрона під Бахмутом. Після вдалого удару БПЛА російський ЗРК "Стрела-10" перестав функціонувати, а в небо здійнявся густий чорний дим. Російський зенітний ракетний комплекс вдалося знищити за допомогою FPV-дрона. Також українські бійці ліквідували двох російських військових.

Спецпризначенці СБУ 30 жовтня знищили FPV-дроном російський "солнцепек". Важку вогнеметну систему можливо знищити порівняно недорогою, але ефективною зброєю — дроном-камікадзе. Бійці СБУ ліквідували "солнцепек" під Авдіївкою.

FPV-дрони 29 жовтня зупинили наступ військ РФ. Російські військові втекли з місця вибуху, але деякі з окупантів загинули під час детонації арсеналу. Деякі з них пошкоджували дахи будівель, у яких зберігалися боєприпаси, а деякі залітали просто у вікна або двері покинутих мешканцями будинків.

Нагадаємо, 6 листопада "Укроборонпром" освоїв виробництво БПЛА з дальністю польоту на 1000 км. Українські інженери розробили аналог іранського дрона Shahed та налагодили виробництво FPV-дронів в Україні.