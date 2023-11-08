"Заплатив життям": цікавий солдат ЗС РФ став жертвою дрона Requiem в Олешках

Український безпілотник обдурив окупанта на даху будівлі, в якій, як кажуть місцеві жителі, росіяни обладнали базу для запуску своїх БПЛА.

Українські військові з 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби (м. Херсон) і 126-ї окремої бригади територіальної оборони за допомогою дрона-камікадзе ліквідували російського окупанта в окупованому місті Олешки Херсонської області. Відповідне відео опублікував волонтер і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі в середу, 8 листопада.

На відповідних кадрах відео видно, як безпілотник-камікадзе "Requiem", спрямований українським оператором БПЛА, підлетів до багатоповерхового будинку і приземлився на даху. З боку здавалося, що в безпілотного літального апарата виникли несправності.

Незабаром до дрона підійшов російський військовий і спробував узяти його в руки. У цей момент безпілотник знову піднявся над землею і попрямував до окупанта, який спробував втекти, але не зміг — швидкісний літальний апарат все одно наздогнав свою жертву і вибухнув. Відео закінчилося тим, що ще двоє окупантів вилізли з технічного поверху на дах і забрали тіло свого товариша по зброї.

"Ліквідовано чергового російського FPV-шника. На лівобережжі Херсонщини дрон трохи "втомився", і росіянин із псевдо "Учений" вирішив його вкрасти. Одразу ж заплатив за це своїм життям", — підписав Сергій Стерненко відеокадри.

Своєю чергою в коментарях під постом волонтера українці впізнали локацію, зображену на відео. Коментатори написали, що дахом багатоповерхового будинку часто користуються військові ЗС РФ, щоб запускати звідти FPV-дрони в бік українських військових.

Нагадаємо, 2 листопада ми писали про те, що росіянин підірвався, намагаючись захопити дрон СБУ під Авдіївкою. Український безпілотник не зміг долетіти до своєї мети, проте цікавий російський військовий сам спровокував вибух.

Також наприкінці вересня стало відомо про те, що ЗСУ почали застосовувати дрони "з сюрпризом". Російські сапери поки що не можуть зрозуміти, що змушує дрон вибухати за годину після падіння: вмонтований у "мозок" чип чи спеціально розроблений снаряд, який він несе.