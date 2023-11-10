"Військові допрацювали": експерт розкрив, як ЗСУ б'ють росіян дронами з картону (відео)

Дешеві безпілотники українці збирають прямо на полі бою, озброюючи мінами ПОМ-50, щоб атакувати російську техніку.

Українські військові з успіхом застосовують на фронті непомітні для радарів безпілотні літальні апарати Corvo PPDS, виготовлені з картону. Про їхні особливості розповів авіаційний експерт Богдан Долінце телеканалу "КИЇВ24".

Щомісяця Австралія постачає Україні 100 розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), відомих як PPDS, які є одноразовими і практично непомітними для радіолокаційних систем. Ці дрони розроблені для доставки боєприпасів або медикаментів у важкодоступні місця, але також можуть використовуватися для розвідки й скидання вибухівки. Вони здатні пролетіти до 3 годин.

Особливістю PPDS є можливість перевозити корисний вантаж вагою від 3 до 5 кілограмів на відстань близько 120 кілометрів. Дрони збираються на місці з використанням спеціального клею і гумок для кріплення крила. Кожен БПЛА оснащується електромотором, батареєю і простою GPS-системою, що визначає маршрут польоту. Після вони збираються заново і використовуються повторно.

Безпілотники PPDS розробила компанія Сorvo з Австралії

БПЛА бійці збирають просто на позиції за допомогою спецклею. А крило до безпілотника прикріплюють за допомогою двох гумок. У комплект також входить електромотор, батарейка і проста система GPS, що вказує маршрут під час польоту. Коли дрон приземляється, картонний планер викидають, а всі інші елементи встановлюють на інший апарат.

За інформацією "КИЇВ24", українські військові активно використовують ці дрони для атак на російські об'єкти. Вони завантажують мінометні міни калібром 60 міліметрів і атакують цілі на відстані до 30 метрів від місця вибуху. Боєприпас містить 700 грамів вибухівки і має близько 540 вражаючих елементів. Бойові дрони PPDS вже застосовували для завдавання ударів по літаках Су-30 і МіГ-29, а також зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1" і радарах системи С-300.

"Українські військові вже доопрацювали цей дрон і змогли використовувати його і, зокрема, як ударний дрон, переносячи вибухові речовини, один із варіантів використання міни ПОМ-50. І наскільки це було ефективно чи ні, складно сказати, але те, що такими дронами вдалося завдати поразки кільком російським об'єктам, свідчить про те, що цей дрон може виконувати завдання, як і дрон-камікадзе", — пояснив Богдан Долінце.

Ключова перевага PPDS полягає в тому, що їх роблять із вощеного картонного матеріалу, який практично не помітний для радіолокаційних систем. Радіохвилі слабо взаємодіють з картоном або пінопластом, тому дрони не виявляються на екранах РЛС, схожих на птаха. Тільки дорогі й точні комплекси здатні виявляти цих дронів навіть на невеликих відстанях.

PPDS — дешеві дрони, вартість яких становить менш ніж 100 доларів, тоді як іранський Shahed обходиться 10-20 тисяч доларів. На початок вересня в Україні вже перебуває 60 партій таких дронів. Існує також українська версія дронів, розроблена з використанням аналогічних матеріалів і аеродинаміки, з деякими відмінностями в системі наведення.

Використання безпілотних картонних дронів PPDS дає змогу українським військовим вражати російські об'єкти з мінімальним ризиком виявлення. Їх ефективно використовували для завдавання ударів по військовій техніці та авіації РФ.

Нагадаємо, на початку жовтня ми писали про те, як Україна застосовує сотні БПЛА Сorvo. Невеликі й недорогі дрони з картону, скріплені скотчем і гумками, змінюють ситуацію на фронті в Україні. Вважається, що саме вони атакували військові аеродроми в Курській і Псковській областях.

А дещо раніше ЗМІ писали про те, що картонні дрони, які атакували Курськ, розробили в Україні. Успішні атаки в Росії несправедливо приписують австралійським дронам Corvo PPDS, але українці самі роблять бойові дрони, непомітні для ППО і невразливі для РЕБ, кажуть джерела.