"Ось і весь секрет": експерт викрив міф ЗС РФ про РЕБ-стійкість дрона SuperCam

SuperCam не повинен вирізнятися високою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), але російські оператори вибирають діапазон навмисно, де українські системи РЕБ менш ефективні.

Безпілотники SuperCam становлять близько 15-20% від загальної кількості російських дронів у небі, а їх найбільша концентрація зараз може бути на ділянці "Авдіївка-Вугледар". Про те, що являє собою такий російський безпілотник, написав експерт у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, за спектром SuperCam легко відрізнити. Його сигнал виглядає, як 10 "смужок" загальною шириною 5 МГц. Однак у реальній ситуації на полі бою росіяни вже використовували такі безпілотники, але з іншими видами сигналів з тріангуляції. Діапазон роботи радіомодуля управління цього безпілотного літального апарату 865-1020 МГц. Відео канал від нього також легко визначається в діапазоні близько 1.1 ГГц. Ширина відеоканалу традиційних 6-10 МГц.

"Росіяни стверджують про величезну стійкість до сил РЕБ SuperCam. Насправді цей безпілотник стійкий до РЕБ не краще за того ж "Орлана". Але відповідь тут в іншому. Засоби РЕБ завжди обмежені. Тому ми (українські військові, — ред.) віддаємо пріоритет тій ділянці, де літає більшість розвідувальних БПЛА РФ — 902-928 МГц, і тій ділянці, де "мешкає" Zala і "Ланцет", — 860-870 МГц. Розуміючи це, "суперкамщики" (оператори дронів SuperCam, — ред.) обирають для роботи ділянку близько 1000 МГц, де наш РЕБ працює рідше, ось і весь секрет", — пояснив Сергій "Флеш".

Він також написав про деякі технічні характеристики російського безпілотника. Так, у SuperCam стоять 4 батареї 5S1 ємністю по 22 Ач кожна. Супутникова навігація представлена модулем NEO-M9N-00B-00 на 50 каналів (можна купити за 2 тис грн). Ніякого захисту типу СRPA антен і дорогих багатоканальних модулів, за словами експерта, там немає.

Технічні характеристики російського дрона SuperCam:

розмах крил: 3,2 м;

час польоту: близько 4,5 год;

швидкість: від 65 до 120 км/год;

радіус дії зв'язку: 70-100 км;

дальність дії відеоканалу: до 50-100 км;

дальність польоту: максимум 240 км;

злітна вага: максимум 11,5 кг;

висота польоту: 150 ÷ 5000 м.

БПЛА оснащений парашутом, завдяки якому відбувається посадка, а запуск можливий за допомогою еластичної або пневматичної катапульти. Політ може здійснюватися у двох режимах: автоматичному або напівавтоматичному. Як корисне навантаження безпілотник несе фотокамеру 20/24/42/60 Мпікс, тепловізор і/або HD-відеокамеру з 10/33-кратним оптичним зумом, можливістю поєднання і лазерним цілевказівником. Є на борту мультиспектральна камера, сенсор вимірювання радіаційного фону, лазерні газоаналізатор і сканер. З додаткового обладнання зазначено модуль автоматичного супроводу й утримання цілі, 2- або 3-системний, двочастотний приймач геодезичного класу, широкосмуговий захищений відеоканал із дальністю передавання даних 50-100 км, а також командно-телеметрична радіолінія з можливістю режиму роботи ППРЧ.

Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що, за його спостереженнями, нові моделі безпілотника SuperCam вироблялися вже під світовими антиросійськими санкціями, але ще до того, як Китай оголосив про тимчасове обмеження з 1 вересня експорту дронів, а також комплектувальних і обладнання для їхнього виробництва.

Нагадаємо, 10 жовтня HIMARS і SHARK розправилися з розрахунком безпілотників ЗС РФ. Український дрон SHARK вистежив окупантів із російським безпілотником Supercam S350, а реактивна установка HIMARS "відпрацювала" по них снарядами GMLRS.

А в другій половині травня рідкісний російський дрон SuperCam знову потрапив до рук ЗСУ. У ніч на 16 травня Київ і низку інших українських міст атакували не тільки ракетами, а й безпілотниками. Системи ППО ЗСУ добре впоралися із завданням і змогли гідно відбити атаки, після чого в тематичних пабліках військові почали публікувати фото "трофеїв" — уламки збитих ракет і дронів. Однак деякі БПЛА вдалося "приземлити" цілими.