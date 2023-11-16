Це вперше: ЗМІ повідомили про атаку "іспанського" БПЛА Columba на Смоленськ, подробиці

За даними російських журналістів, дрон з вибухівкою нібито на своїй ділянці виявив 50-річний чоловік, який одразу викликав поліцію. БПЛА Columba розробляла компанія Spaitech, проте проєкт не вдалося втілити в життя через відсутність замовника.

У Російській Федерації заявили, що українські військові нібито вперше здійснили атаку за допомогою безпілотних літальних апаратів Columba. Про це повідомило російське видання Shot.

РосЗМІ стверджують, що Україна в атаці задіяла "іспанський" БПЛА Columba, хоча у відкритих джерелах йдеться про те, що його виробляють на території нашої країни.

"ЗСУ вперше атакували територію РФ іспанським БПЛА Columba. Такий дрон із вибухівкою знайшов перед входом на свою ділянку мешканець Смоленська", — йдеться у повідомленні.

За даними видання, 50-річний мешканець одного з селищ під Смоленськом знайшов безпілотник перед воротами свого будинку, чоловік відразу викликав поліцію. У результаті російські експерти нібито з'ясували, що це БПЛА іспанського походження — Columba, який ніс на собі кумулятивний заряд КЗ-6 та вибухівку С-4 масою близько 1,2 кілограма. Журналісти наголосили, що Збройні сили України вперше атакували дроном такого типу.

У ЗМІ розповіли, що після падіння БПЛА нібито немає постраждалих та руйнувань. Крім цього, в Росії заявили, що ці безпілотники виробляє іспанська компанія Spaitech. Дрони переважно призначені для розвідки, проте українські бійці нібито переробляють їх в ударні, їхня дальність польоту — 120 кілометрів, вони можуть нести до семи кілограмів навантаження, додало видання.

Додамо, що на момент виходу публікації українська сторона ще не відреагувала на повідомлення росЗМІ щодо застосування "іспанського" БПЛА Columba для ударів по Смоленську.

Іспанські БПЛА Columba: що відомо

У вересні головний конструктор підприємства Spaitech Андрій Липовий розповів, що компанія розробляла безпілотний літальний апарат Columba, проте задум не вдалося втілити в життя через відсутність замовника.

Технічні характеристики БПЛА:

довжина — 0,84 метра;

розмах крил — 2 метри;

максимальна злітна вага — 10 кілограмів;

крейсерська швидкість польоту — 110 км/год;

максимальна швидкість польоту — 140 км/год;

максимальна дальність польоту — 25 км;

максимальна висота польоту — 4000 метри;

тип авіадвигуна: електричний.

Нагадаємо, вночі 16 листопада дві групи безпілотників атакували Брянську область та тимчасово окупований Крим. За повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, ППО нібито збила всі дрони. В атаці оборонне відомство РФ звинуватило Україну.

14 листопада безпілотник атакував місто Коломна в Московській області. Зокрема, удар був спрямований на Конструкторське бюро машинобудування".