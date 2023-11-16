Важливі для ВМС: Данія передала Україні унікальні морські безпілотники (відео)

Комплекси обладнані ехолотами SeaBat T51-R, які дають змогу збирати точні дані про підводне середовище і виявляти приховані загрози для кораблів.

Данія передала Україні автономні гідрографічні комплекси виробництва Maritime Robotics у рамках міжнародної допомоги. Про це повідомляє інформагентство АрміяInform.

Як розповів начальник гідрографічної служби ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гончаренко, ці комплекси обладнано багатопроменевими ехолотами, які дають змогу знімати рельєф дна для підвищення обізнаності про підводний простір. Він зазначає, що ця техніка є важливою для військових моряків, оскільки вона допомагає виявляти підводні об'єкти. Ці комплекси застосовуються в акваторіях портів і закритих водних акваторіях для створення та оновлення морських карт і забезпечення безпечної навігації.

"Головне завдання багатопроменевого ехолота — збирати точні дані про морське дно і морське середовище. Потім їх можна обробити і використовувати для створення та оновлення морських карт і планшетів для підтримки безпечної навігації в районі. Отримана батиметрична інформація дає змогу знати глибини дна зі щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, обрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден", — пояснив Роман Гончаренко.

Безпілотний надводний комплекс Maritime Robotics у роботі Фото: "Армия Информ"

Він уточнив, що багатопроменевий ехолот дає змогу отримати інформацію від 1024 променів. Завдяки цьому військові моряки отримують деталізований рельєф дна.

Зазначимо, що гідрографічні комплекси вироблені норвезькою компанією Maritime Robotics, а багатопроменеві ехолоти SeaBat T51 випускає датська компанія Teledyne Marine. Останні є поліпшеною версією моделі SeaBat T50 з роздільною здатністю, яка вчетверо більша. Вони мають унікальну технологію зйомки на частоті 800 кГц, яка дає змогу досягти високої деталізації та широкого охоплення. Ехолот також має гнучкий діапазон частот від 350 до 430 кГц.

Особливістю SeaBat T51-R є автономне керування сонаром за допомогою штучного інтелекту. Ця інновація дає змогу ехолоту забезпечувати надійні дані та роботу без оператора. Таке рішення підвищує ефективність зйомки і знижує навантаження на людину. Загалом, ехолот SeaBat T51-R надає унікальну інформацію про топографію морського дна і піднімає збір батиметричних даних на новий рівень.

Maritime Robotics у роботі на воді Фото: "Армия Информ"

Нагадаємо, наприкінці жовтня Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5. Їх переважно застосовують для тривимірного картографування. Апарат можна використовувати під час пошукових операцій для виявлення об'єктів, що становлять загрозу безпеці людей та інфраструктурі. Він може оснащуватися різними типами ехолотів і гідролокатором бокового огляду (у різних конфігураціях за бажанням замовника). Також дрон має відеокамеру для підтримки навігації та здійснення фото і відеофіксації.

А в жовтні в Туреччині вперше у світі БПЛА і надводний дрон разом вразили ціль. Рій із восьми безпілотних морських транспортних засобів Albatros-S від компанії ASELSAN атакував корабель у морі під час випробувальних стрільб. Надводний безпілотник, що несе боєголовку "Рокетсан", вразив ціль і вибухнув. У результаті успішно проведених випробувальних стрільб 69-метровий корабель-мішень було затоплено за лічені хвилини.