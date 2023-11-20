"Допрацювали те, чого немає": у Росії похвалилася поліпшенням антидронових комплексів "Серп"

Український військовий Сергій Бескрестнов зазначив, що за всю війну не бачив на позиціях ЗС РФ жодного комплексу "Серп-ВС", хоча росіяни часто про них говорять.

У Росії заявили про те, що протидронові системи сімейства "Серп" незабаром отримають можливість автоматично розпізнавати частоти каналів управління безпілотників. Про це повідомив журналістам російського інформаційного агентства ТАСС генеральний директор НДІ "Вектор" Сергій Скорих під час Міжнародної авіаційно-космічної виставки Dubai Airshow 2023.

Він заявив, що російські інженери планують оснастити "Серп-ВС6" і "Серп-ВС5" універсальним детектором, який дасть змогу автоматично розпізнавати частоти каналів управління безпілотниками. Завдяки цьому комплексам буде простіше пригнічувати літальні апарати.

Зі свого боку український військовий зв'язківець і експерт із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі зазначив, що за весь час повномасштабних військових дій не бачив на фронті жодної системи "Серп", хоча про неї часто пишуть росЗМІ.

"З першого дня війни я, як і раніше, не бачив жодного РЕБ "Серп" на позиціях РФ. Тільки в статтях російських ЗМІ. Ось знову допрацювали те, чого немає", — прокоментував експерт заяви, опубліковані в російських медіа.

У коментарях під постом радіоексперта українці також припустили, де росіяни могли використати нову розробку:

"Бункер охороняють?"; "Що ви розумієте, це зразок, який не має аналогів, у кількості 0. А втрачена кількість 0 від кількості на озброєнні 0 з усього виготовлених 0 дає що? Правильно! Втрачено 0, втрат немає"; "Один є, напевно. На ВДНГ стоїть, працює. З фанери, правда, але працює".

Українці також припустили, де росіяни могли використати свою розпіарену розробку Фото: Скриншот

Пристрій придушення "СЕРП-ВС": що про нього відомо

Призначений для придушення каналів управління безпілотного літального апарата (БПЛА) і порушує роботу бортового приймача сигналів глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС). Унаслідок роботи системи оператор БПЛА втрачає можливість керувати польотом, а сам БПЛА не отримує інформацію про своє положення в просторі й не може виконувати польотне завдання автономно.

"СЕРП-ВС" можна комплектувати із засобами радіомоніторингу. Крім того, як заявляє виробник, компактна конструкція дає змогу оперативно встановити модуль. Сам пристрій придушення працює в пасивному режимі, тому від нього відсутнє активне випромінювання. Серед переваг, зазначених розробником, також придушення сигналів GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, GSM900, Wi-Fi і можливість керованого секторального придушення.

Технічно характеристики "СЕРП-ВС"

діапазон придушення сигналів — від 300 до 5600 МГц;

сектор придушення в кутомісній площині — від -10° до 80°;

сектор придушення в азимутальній площині — 360°;

сектор одночасного придушення — 360°;

дальність придушення — до 3 км;

кутова швидкість супроводу цілі — 1,5 рад./сек.

Як зазначає агентство ТАСС, модель "Серп-ВС5" може захищати від БПЛА на відстані до 5 км, пригнічуючи одночасно кілька каналів зв'язку. Це забезпечує захист об'єктів від атак одночасно декількох безпілотників, зокрема тих, що летять з різних сторін. Також "Роселектроніка" повідомляла про розробку вдосконаленої версії пристрою для боротьби з безпілотниками "Серп-ВС6", здатної глушити навіть FPV-дрони.

Раніше Фокус уже знайомив своїх читачів з антидроновим комплексом Серп-ВС. Ми писали, що в РФ з його допомогою почали захищати інфраструктуру від дронів ЗСУ.

А дещо раніше з'явилася інформація, що в Росії немає надійного захисту від БПЛА. На думку правозахисника Марка Фейгіна, удари по російських авіабазах 5 грудня показали, наскільки вразлива російська інфраструктура. Цілком імовірно, що український далекобійний дрон зможе долетіти навіть до Кремля.