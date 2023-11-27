"Повітряний таран ХХІ століття": пілот ЗСУ збив російський дрон під час дуелі (відео)

За допомогою китайського дрона окупаційні війська наводили удари артилерії по позиціях Сил оборони України.

Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського били російський розвідувальний дрон DJI Matrice 300 RTK за допомогою безпілотного літального апарату. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці бригади у Facebook у понеділок, 27 листопада.

Пілот українського БПЛА, працюючи зі своїм дроном у небі, помітив у повітряному просторі російський безпілотник-розвідник, який коригував вогонь артилерії ЗС РФ. Боєць ЗСУ прийняв рішення знищити ворожого навідника єдиним доступним способом — повітряним тараном. У результаті дрон українських військових залишився в повітрі, а ворожа "пташка" впала.

"Саме так виглядає повітряний таран ХХІ століття", — підписали військові відео.

Зазначимо, що DJI Matrice 300 RTK — це китайський дрон. Його використовують під час гасіння пожеж, під час пошуково-рятувальних операцій, операцій, які проводять правоохоронці, для огляду інфраструктури, геоматики та проведення спеціалізованих картографічних і геодезичних робіт. Користувачі M300 RTK відзначають надійність, адаптивність і міць пристрою.

Характеристики безпілотника Matrice 300 RTK:

максимальний час польоту — 55 хв;

функція DJI OcuSync Enterprise — забезпечує дальність передачі трьохканального відео 1080p на відстань до 15 км;

функція перемикання в режимі реального часу між 2,4 Гц і 5,8 ГГц — забезпечує політ в умовах сильних перешкод;

штучний інтелект, що підвищує продуктивність;

сумісність із 7-ма різними датчиками Zenmuse і камерами сторонніх виробників.

Нагадаємо, кількома днями раніше ударний дрон "Пегас" підірвав російську ТОС "Солнцепек". ТОС-1А "Солнцепек" російські окупанти поставили поблизу зруйнованих будівель. Останні не стали перепоною для дрона-камікадзе, який під керівництвом оператора БПЛА успішно підлетів до наміченої цілі та підірвав військову техніку противника.

А в другій половині листопада дрон-камікадзе підірвав російську РСЗВ "Град". Після вибуху небезпечна техніка росіян загорілася, проте один з окупантів встиг помітити БПЛА і відбігти.