Витривалі, екологічні та далеко літають: Ізраїль представив дрони нового покоління (відео)

Відмінність безпілотників на водні полягає в тому, що вони можуть проводити більше часу в повітрі та продуктивніше працювати, скорочуючи витрати на заміну батарей і завдаючи меншої шкоди екології.

Компанія HevenDrones представила дві нові моделі безпілотних літальних апаратів на водневому паливі — H2D200 і H2D250. Про це повідомляємедіа DroneDJ.

Обидва апарати є продовженням зусиль компанії в розробці чистіших водневих альтернатив, призначених для комерційних, промислових, аварійних і оборонних цілей, які летять довго, а також чистіших і довго літаючих водневих альтернатив.

Модель H2D200 призначена для перевезення легких вантажів вагою до 4,5 кг і має максимальну дальність польоту до 510 км. Цей безпілотний апарат дає змогу операторам проводити більше часу в польоті. Модель H2D250 призначена для більших вантажів вагою до 10 кг і має дальність польоту до 750 км. HevenDrones зазначає, що використання водневої енергії дає змогу експлуатувати ці апарати більш багатофункціонально, збільшуючи кількість доставок, які БПЛА може виконати за один виліт до заміни паливних елементів.

Компанія HevenDrones робить ставку на розвиток і вдосконалення нових енергетичних технологій, заснованих на водні, через їхні екологічні, експлуатаційні та фінансові переваги. Водневі безпілотні апарати мають тривалий життєвий цикл і не потребують частої заміни батарей, що знижує екологічний збиток, пов'язаний з видобутком матеріалів для цих елементів. Також використання водню як джерела палива дає змогу збільшити час польоту й ефективність роботи апаратів.

"Ми переживаємо переломний момент в індустрії безпілотників. Серія H2D200 не тільки знаменує собою прогрес у галузі безпілотних технологій, а й відображає наше прагнення до створення більш розумної екосистеми в небі з використанням можливостей штучного інтелекту. За допомогою цих безпілотників, що працюють на водні, ми прагнемо перевизначити можливості безпілотників, використовуючи чисте і легкодоступне джерело палива", — сказав генеральний директор компанії HevenDrone Бенціон Левінсон на Водневому форумі в Монако, де і були представлені нові безпілотники.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року компанія GKN Aerospace зі Швеції презентувала незвичайний безпілотний літальний апарат, що працює на рідкому водні. Розробники випробували силову установку, яка спалює водень і виробляє електрику. Вона витримала великі навантаження.

А дещо раніше Hyundai і Rolls-Royce вирішили випустити електричне літаюче таксі на водневому паливі. Літак з вертикальним зльотом і посадкою отримає унікальну силову установку, яка об'єднає електромотори і рідке паливо.