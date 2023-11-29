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"Підняли планку": український робот Sirko-S1 пройшов зимове екстрим-випробування (відео)

Олександра Мандровська
Фото: Скриншот | В Україні випробували безпілотник Sirko-S1 в умовах низьких температур

Дрон уперше "змусили" виконувати маневри з вантажем 200 кг за мінусової температури, пересуваючись навіть засніженим бездоріжжям.

Українського наземного безпілотного робота Sirko-S1 випробували за екстремальних умов. Про результати тесту повідомив розробник дрона Євген Рвачов у своєму Telegram-каналі в середу, 29 листопада.

Він опублікував відеокадри, на яких наземна платформа проходить випробування. Спочатку навантажений металевими дисками Sirko-S1 їде рівною місцевістю. При цьому він успішно транспортує своє корисне навантаження, рухаючись також заднім ходом. Після цього для безпілотника завдання ускладнюють: він повинен доставити свій вантаж, пересуваючись досить глибоким снігом, що випав. Це випробування наземний дрон також подолав. Крім того, безпілотну платформу запустили в поле, на якому ще була присутня рослинність, вкрита снігом, що не стала для Sirko-S1 серйозною перешкодою. Зрештою тестувальники показали, як дрон зі своїм вантажем їде асфальтованою поверхнею.

"Сьогодні ми підняли планку з нашим UGV Sirko-S1, витримавши тест на максимальне навантаження в 200 кг в умовах зимового холоду до -6°C. Від снігових перешкод до крутих підйомів і траншей — Sirko-S1 демонстрував вражаючу витривалість і мобільність, попри суворі випробування", — підписав Євген Рвачов відео.

Що відомо про Sirko-S

Sirko-S являє собою чотириколісну платформу, яка оснащена денною камерою або тепловізором, системою лазерних далекомірів для огинання перешкод і режимом автономної їзди слідом за людиною. Спеціальні гумові колеса і вбудовані механізми забезпечують досить стійку їзду по бездоріжжю.

За словами розробника Євгена Рвачова, безпілотник може виконувати різні завдання для військових: вести розвідку, доставляти вантажі, забезпечувати зв'язок між підрозділами, евакуювати поранених. Сам апарат важить 45 кг, але здатний піднімати предмети загальною вагою до 150 кг завдяки вантажному відсіку розміром 80 х 40 х 20 см.

Характеристики робота Sirko-S:

  • габарити — 110 х 80 х 50 см;
  • максимальна швидкість — 12 км/год;
  • дальність зв'язку — до 5 км.
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Нагадаємо, на початку листопада 2023 року стало відомо, що на фронті почали тестувати українського робота Sirko. Розробники планують робота Sirko обладнати бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування та мінування територій.

А в липні стало відомо, що наземний протитанковий дрон "Сірко" отримав нові поліпшення. Військові високо оцінили можливості наземного безпілотника і замовили творцеві нову партію.