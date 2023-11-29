США перевірили супердрони Flexrotor у Перській затоці: чим вони сподобалися військовим (відео)

Унікальна конструкція безпілотника забезпечує високу гнучкість, а також великі можливості для виявлення і знищення загроз, особливо на Близькому Сході.

Військово-морські сили США успішно в Перській затоці випробували новітній безпілотник Flexrotor, розроблений компанією Aerovel. Подробиці повідомив портал Defence Blog.

Flexrotor запустили з прибережного бойового корабля USS Indianapolis — авіаносця класу Freedom. ВМС США вважають, що безпілотник може стати важливим засобом для зміцнення спроможностей США та їхніх союзників зі спостереження, розвідки та гарантування безпеки на Близькому Сході, оскільки має безліч корисних функцій.

"Нашим бійцям потрібні інноваційні методи для глибшого розуміння оперативної обстановки. Можливості розвідки, спостереження і рекогностування цих БПЛА значно розширюють бачення загальної картини і допомагають нам краще стежити за тим, що відбувається в регіоні", — заявив командир оперативної групи 59 капітан Колін Коррідан.

БПЛА Flexrotor називають новаторським досягненням у галузі малих тактичних безпілотних авіаційних систем Групи 2 — до неї входять апарати вагою 9,5-25 кг, здатні літати на висоті до 1066 метрів над землею. Однією з його особливостей є можливість вертикального зльоту і посадки, для цього дрон отримав незвичний дизайн із ніжками у хвості та великим пропелером, "врізаним" у корпус перед носовою частиною.

Дрон Flexrotor злітає з палуби корабля ВМС США Фото: Aerovel

Як описує Aerovel, така конструкція дала змогу поєднувати компактні розміри, значну вантажопідйомність і дальність польоту, автономність і гнучкість при розміщенні. Дрон створено відповідно до суворих вимог Міністерства оборони США (DOD), що є суттєвою перевагою на світовому ринку.

Flexrotor проводить у повітрі понад 30 годин, зберігаючи зв'язок з оператором на відстані 120 кілометрів, хоча діє повністю автономно. Для запуску і приземлення йому достатньо майданчика 6 на 6 метрів, злітає і сідає апарат повністю вертикально, після чого переходить на горизонтальний політ, використовуючи крила. Flexrotor швидко збирається і розбирається однією людиною за лічені 10 хвилин.

Важливо ВМС США планують стежити за Іраном армадою морських дронів

Вбудована турельна головка з денною та інфрачервоною камерами дає змогу вести комплексну розвідку під час денних або нічних операцій на суходолі та на морі, незалежно від погодних умов. Flexrotor може виявляти загрози, відстежувати підозрілу активність у певному районі та попереджати про вибухові пристрої. Зображення і відео, отримані Flexrotor, можна переглядати в режимі реального часу на смартфонах та інших пристроях, що підтримують Wi-Fi, щоб максимально швидко усувати небезпеку. Додатково оснащується лазерним далекоміром або цілевказівником.

Наземна станція дає змогу керувати одночасно кількома Flexrotor, щоб контролювати кілька секторів. БПЛА може працювати з іншими безпілотними платформами, що підвищує його ефективність в операціях "пілотованої-безпілотної взаємодії", про що свідчать нещодавні спостереження за кораблями ВМС Ірану і Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці.

Технічні характеристики Flexrotor:

діаметр пропелера — 2,2 м;

довжина корпусу — 2 м;

розмах крил — 3 м;

максимальна злітна вага — 25 кг;

двигун — 28 кубічних сантиметрів, двотактний;

стеля висоти зависання при максимальній вазі — 1300 м;

стеля висоти при горизонтальному польоті — 6,5 км;

крейсерська швидкість — 85 км/год;

максимальна швидкість — 140 км/год;

максимальне корисне навантаження — 7,7 кг;

час роботи з корисним навантаженням для денної зйомки — понад 30 годин;

дальність польоту за оптимальної швидкості — 2000 км;

дальність польоту за максимальної швидкості — 900 км;

дальність передачі відео — 120 км;

бездротовий зв'язок — Ethernet 5 Мбіт/с.

Нещодавно Міноборони України відзвітувало про завершення випробувань дрона Backfire. Незабаром ЗСУ отримають новітні ударні апарати українського виробництва, які можуть залітати в тил окупантам на відстань до 35 км.

У вересні писали, що український дрон SpyGun пройшов випробування і показав стійку роботу всіх систем за дальності польоту 50 км. Незабаром розробники запустять серійне виробництво нових БПЛА.