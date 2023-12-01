Глушать сигнали й обманюють радари: Міноборони допустило до експлуатації нові системи РЕБ

Нові українські розробки для боротьби з дронами ЗС РФ успішно пройшли тестування в умовах, наближених до бойових.

Міноборони України ввело в експлуатацію ЗСУ нові зразки українських комплексів радіоелектронної боротьби. Розробки вітчизняних виробників призначені для протидії ворожим БПЛА. Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на коментар заступника Міноборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Нові РЕБ України

Нові розробки можуть застосовуватися для боротьби з усіма різновидами безпілотних систем противника — пригнічувати сигнали управління таких навігаційних систем, як GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou. Передбачено також можливість створення хибних сигналів.

Антидрон Piranha

Оборонне відомство спільно з Генштабом завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод для боєприпасів, що баражують, і FPV-дронів, які були розроблені вітчизняними компаніями.

Система ETER виробництва компанії Falcons

На випробуваннях в умовах, наближених до бойових, нові системи РЕБ підтвердили свої тактико-технічні характеристики, уточнив представник Міноборони. Їх рекомендували для реєстрації як штатно-табельних засобів постачання Сил оборони.

За словами Гаврилюка, в осяжному майбутньому планується провести тестування низки тактичних засобів радіоелектронної боротьби з використанням безпілотників.

Нагадаємо, що на початку серпня повідомлялося, що "РЕБ-чемодан" Piranha розроблявся для протидії російським дронам "Ланцет". Така система може пригнічувати GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, як і зазначає генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Також повідомлялося, що в Україні розробили систему пеленгації ETER. Вона являє собою набір засобів для визначення локації пристроїв, які випромінюють радіосигнали.