РФ ще не атакувала Україну термобаричними Shahed, але зміни є — Defense Express

За словами саперів, з яким поспілкувалися журналісти медіа, може йтися про застосування окупантами нової осколково-фугасної бойової частини в дроні "Герань-К".

Інформація про те, що росіяни модернізували дрони-камікадзе Shahed-136, встановивши на них термобаричну бойову частину, не підтвердилася. Про це повідомило медіа Defense Express у понеділок, 4 грудня.

Журналісти поспілкувався з саперами, які досліджують і ліквідують бойові частини російського далекобійного озброєння і, за їхніми словами, за останній час серед ліквідованих безпілотних літальних апаратів цього типу не було виявлено жодного дрона, оснащеного термобаричною бойовою частиною.

Однак як зазначає медіа, ЗС РФ справді почали використовувати в дронах "Герань-К" (російська назва Shahed) нову осколково-фугасну бойову частину. Вона важить близько 40 кг, має діаметр 31 см і містить осколкові елементи з вольфраму. Ймовірно, росіяни взяли боєголовку з уже наявної ракети і переставили на Shahed-136 власного виготовлення, оскільки вона відповідає за масою і габаритами. "Герань-К" також відрізняється від іранської версії технологією виробництва та іншими деталями.

Осколково-фугасна бойова частина літако-снаряда типу Shahed-136 з маркуванням "Герань-К" Фото: Defense Express

Аналітики звернули увагу, що в Росії існують три версії Shahed-136, кожна з різними бойовими частинами. Оригінальна версія з Ірану має оригінальну бойову частину вагою 48,5 кг, маркування "Герань-М". Додаткові версії відрізняються установкою російської системи навігації та деталями виробництва. Розвиток Shahed-136 в Росії триває, і поява нових бойових частин на цих літаках-снарядах є ймовірною.

Нагадаємо, дещо раніше експерт у галузі радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов написав про те, що ЗС РФ почали використовувати в "шахедах" нову бойову частину. Передбачається, що вона може вразити велику територію підстанції або складу.

Також зазначимо, що 4 грудня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про особливості нової тактики атак ЗС РФ. За його словами, поки що рано припускати, що "чорних" дронів-камікадзе може бути багато. Найімовірніше, це був експеримент із боку противника.