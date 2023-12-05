Штучний інтелект навчився визначати підроблене вино, — The Guardian

Дослідження швейцарських учених допоможе не тільки боротися з шахрайством, а й якісно купажувати вина.

Дослідники створили інструмент штучного інтелекту, здатний виявляти підроблене вино. Про це розповіла The Guardian.

За інформацією видання, штучний інтелект може розпізнавати вина не тільки за тим чи іншим регіоном вирощування винограду, а й навіть за шато, в якому їх виробляли.

"Дослідники навчили алгоритм штучного інтелекту ідентифікувати походження вина на основі хімічних аналізів, а також розрізняти вина за тонкими відмінностями в концентраціях десятків сполук", — повідомляє The Guardian.

Для навчання програми зі штучним інтелектом вчені звернулися до газової хроматографії, яка використовувалася для аналізу 80 вин, зібраних за 12 років у семи різних маєтках регіону Бордо у Франції. Цей метод зазвичай використовується в лабораторіях для розділення та ідентифікації сполук, що складають суміш.

"Навколо багато шахрайства з вином: люди роблять якусь гидоту у своїх гаражах, друкують етикетки і продають їх за тисячі доларів. Ми вперше демонструємо, що наші хімічні методи мають значну чутливість, щоб визначити різницю", — розповів виданню професор Александр Пуже з Женевського університету (Швейцарія).

Багато факторів — від винограду і ґрунту до мікроклімату і процесу виноробства — впливають на концентрацію сполук, що містяться у винах у кожному шато. Однак замість того, щоб намагатися знайти окремі сполуки, що відрізняють одне вино від іншого, алгоритм спирається на всі хімічні речовини, виявлені у вині, щоб виробити найбільш надійний маркер для кожного. Програма відображає результати на двовимірній сітці, де вина зі схожими ознаками групуються разом.

"Перше, що ми побачили, — це кластери, які відповідають певним шато. Це одразу підказало нам, що для кожного конкретного виробника є специфічний хімічний підпис", — пояснив Пуже.

Дослідження продемонструвало цікаве положення кластерів — вони зображували розташування відповідних маєтків.

"Коли ми робимо ці проєкції з хроматограм, то фактично відновлюємо карту Бордо", — додав учений.

Вино і шахраї

Дослідження, про яке розповіла The Guardian, передбачає, що штучний інтелект зможе допомогти розслідувати шахрайство, підтверджуючи, чи відповідає вино етикетці.

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"Нещодавні випадки підкреслили розмір злочинних мереж, активних у цій галузі. Цього року члени банди були засуджені за те, що вони доставляли танкерами іспанське столове вино до Франції, а потім видавали його за дороге французьке. Шахрайство тривало роками і, як вважають, охопило близько 5 мільйонів пляшок, деякі з яких були перефасовані в бордо", — наводить приклад видання.

Незважаючи на те, що виявлення шахрайства є найочевиднішим застосуванням програми, Пуже заявив, що цей підхід можна використовувати і для моніторингу якості впродовж усього процесу виноробства та забезпечення його правильного змішування.

"Купажування вин є ключовим кроком у створенні чудового бордо і шампанського. Поки що цим займаються кілька виноробів, яким платять шалені гроші за їхню майстерність. Маючи такі інструменти, було б набагато дешевше робити якісні суміші, які принесуть користь усім", — підсумував Пуже.

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