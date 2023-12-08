"Укроборонпром" та естонська Milrem Robotics разом розроблятимуть роботів (фото)
Співпраця включатиме інтеграцію українських оборонних технологій, таких як системи озброєння і засоби радіоелектронної боротьби, з роботизованими транспортними засобами Milrem Robotics.
Естонська компанія Milrem Robotics разом з "Укроборонпромом" розроблятиме роботизовані системи, які в перспективі можуть почати виробляти й в Україні. Про це повідомляє EDR Magazine.
Угоду про співпрацю підписали на Першому форумі оборонної промисловості в Києві. У рамках спільної роботи компанії визначатимуть вимоги України та сценарії використання роботизованих систем, які можуть підвищити можливості українських збройних підрозділів. Milrem Robotics інтегрує досвід України в наявні системи та розробляє нові продукти для створення багатодоменних можливостей.
Українські розробники та виробники оборонної продукції також отримають можливість інтегрувати свої технології з роботизованими транспортними засобами Milrem Robotics. Крім того, сторони розглянуть можливість виробництва THeMIS Combat (з HMG і протитанковими можливостями), Combat Engineering (виявлення мін і розмінування), безпілотних наземних машин CASEVAC та інших продуктів Milrem Robotics в Україні, а також інженерне співробітництво в розробці колісної бойової машини.
"Ця нещаслива війна в Україні ясно показала, що безпілотні та роботизовані системи відіграють важливу роль на полі бою, і з часом ця роль зростатиме", — сказав генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Версі.
Він зазначив, що головною метою співпраці з українським розробником вважає забезпечення безпеку бійців і водночас надання сильнішого й асиметричнішого впливу на сили агресора. Своєю чергою міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, який представляв на форумі українську сторону, наголосив, що наша країна набуває унікального досвіду в галузі оборонних технологій і готова поділитися цими напрацюваннями з провідними високотехнологічними міжнародними компаніями.
Зазначимо, що Milrem Robotic вважається одним із провідних розробників у сфері роботизованих платформ. Milrem Robotics залучена до розробки безпілотних систем для армії Італії, а її роботизовані платформи беруть участь у конкурсі на оснащення армії США.
Що відомо про роботизовані платформи Milrem Robotics
Завдання робота THeMIS Combat Support полягає в транспортуванні боєприпасів для протитанкової групи та забезпеченні її вогневою підтримкою за допомогою 7,62-мм кулемета. Крім бойових характеристик ворожої артилерії, дрон також виконує функції монітора пожежної безпеки. А у вересні 2023 року стало відомо, що роботів озброїли бойовими дронами-мисливцями. В оновленій конструкції THeMIS здатний запускати дрони-камікадзе HALCON HUNTER 2-S. Це автономні безпілотники, оснащені передовим штучним інтелектом для виконання скоординованих завдань у зграї. Вони здатні самостійно слідувати плану польоту, координувати свої дії з іншими дронами та розпізнавати ворожі цілі для знищення. HUNTER 2-S має корисне навантаження 2 кг, крейсерську висоту 500 м, крейсерську швидкість 90 км/год і запас ходу 45 хвилин.
THeMIS Cargo CASEVAC забезпечує швидку евакуацію постраждалих від місця травми до медичних установ високого рівня. Це знижує потребу в робочій силі, яку зазвичай використовують для евакуації поранених.
Ми вже знайомили читачів із платформою THeMIS 4.5, яка успішно пройшла всі випробування. Цей наземний бойовий робот-безпілотник із системою інтелектуальних функцій MIFIK виконав усі поставлені бойові завдання.
Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ потрібно 10 000 роботів для боротьби з Росією. Міністерство оборони України вже співпрацює з вітчизняними розробниками, щоб забезпечити армію військовими роботами. Для цього представники відомства провели експертну зустріч "Наземні роботизовані системи".