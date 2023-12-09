Ліквідують першопричину: ЗСУ знайшли новий спосіб "вбивати" FPV-дрони росіян

Однак за словами Сергія "Флеша", ЗС РФ можуть перейняти тактику ЗСУ, тому вже зараз потрібно "наповнити" фронт необхідною технікою — сканерами-перехоплювачами.

Українські військові знайшли новий метод протистояння російським окупантам на фронті: вони почали перехоплювати відеосигнали FPV-дронів спеціальними сканерами. Про те, як це відбувається і які ризики несе, в інтерв'ю Фокусу розповів український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкрестнов на псевдонім "Флеш".

Він пояснив, що будь-який FPV-дрон має два радіоканали. Одним каналом управляється і отримує команди, куди рухатися — саме його глушать куполи РЕБ, щоб оператор не міг керувати дроном. Другий канал — це відеоканал, що відповідає за картинку, яку "бачить" і передає дрон, без неї неможливо керувати апаратом. Дані відеоканалом передаються оператору, який сидить за 5-7 кілометрів і направляє дрон.

"Ми можемо перехоплювати цей канал, тому що він відкритий. Відкритий він тому, що й українці, і росіяни використовують найдешевші FPV-модулі, прагнучи мінімізувати вартість одноразових дронів-камікадзе", — сказав Сергій "Флеш".

Експерт уточнив, що це — не єдина причина того, чому у військових з'явилася можливість перехоплювати відеосигнали безпілотників камікадзе. Друга причина полягає в тому, що для FPV важлива "швидкість отримання" кадрів зображення, а в аналоговому форматі вона найшвидша — немає жодних затримок під час обробки, як у випадку з цифровими сигналами. Третя причина: коли сигнал цифровий зникає через поганий зв'язок або РЕБ, то оператор бачить синій екран, а коли аналоговий, то можна крізь перешкоди щось розгледіти та влучити по цілі.

"Перехопивши "картинку", ми можемо подивитися, звідки вилітав дрон. У нас з'являється дві можливості: ми можемо засліпити пульт оператора, відправити пілоту перешкоду, щоб перешкодити бачити зображення. Або можемо записати "картинку", показати хлопцям з аеророзвідки, аеророзвідники вміють орієнтуватися на місці й одразу скажуть, звідки дрон вилетів. До місця запуску ми направимо артилерію або у відповідь відправимо наші ударні дрони", — зазначив Сергій Бескрестнов.

За його словами, це критично важливо тому, що виробити десятки, сотні дронів — не проблема, а от проблема — підготувати екіпаж. Якщо ЗСУ ліквідують по фронтах 2-3 російські екіпажі, які здійснюють атаки FPV-дронів на українські позиції, то одразу на цьому напрямку тимчасово буде тихо. Це відбувається від того, що військові усунули не тільки наслідок, а й ліквідували першопричину.

Однак небезпека полягає в тому, що це дзеркально — росіяни теж усе зрозуміли і роблять точно так само. Коли відкривається якась тактика чи стратегія, то виграє той, хто швидше починає її масово впроваджувати. Тому, на думку Сергія "Флеша", першочергове завдання зараз — наповнювати наші фронти сканерами-перехоплювачами сигналів, щоб ми мали перевагу. Тим паче, що деталі до таких перехоплювачів можна дістати і придбати їх за 400-500 доларів.

Нагадаємо, раніше Сергій "Флеш" назвав чотири проблеми України у сфері РЕБ. Наразі розробці власних нових систем РЕБ в Україні заважають як невигідні умови з боку держави, так і брак досвіду в цій сфері.

Також ми писали, що окупанти навчилися воювати у ЗСУ і масово запустили виробництво FPV-дронів. У Росії БПЛА-камікадзе випускають тисячами щомісяця. Там навіть стали відкривати цілі підприємства з випуску невеликих FPV-безпілотників, зазначає офіцер Збройних Сил України.