"Залізний побратим": дрон-ветеран вже півтора року допомагає ЗСУ знищувати ворога (фото)

Ще у 2022 році безпілотник "відзначився" у переможних визвольних боях на Харкіщині. Пізніше він допомагав у підготовці нових операторів, а нині знову літає на одному з найгарячіших відрізків Південного фронту.

Дрон Autel вже понад півтора року допомагає Силам оборони знищувати російських окупантів. Нині він "воює" на одному з найгарячіших відрізків Південного фронту, у підрозділі захисників Донецького аеропорту. Про це повідомляє інтернет-видання "Козацький край" у Facebook.

За інформацією у дописі, цей дрон черкаським волонтерам у 2022 році надіслали з Канади. Пізніше його передали до одного з підрозділів ЗСУ.

"У підрозділі, де він воює, вважають своєрідним "оберегом" — живий не лише дрон, а й усі, для кого він став "залізним побратимом", — зазначають у повідомленні.

Також у медіа зазначають, що між прикріпленими у дописі світлинами різниця у понад півтора року, а бойовий дрон Autel на них — один і той же. Цим підрозділом волонтери з Черкас опікуються ще з 2014 року — з часів оборони Донецького аеропорту.

Дрон Autel, який у 2022 році допомагав ліквідувати окупантів Фото: Соцмережi

Як зазначають у дописі, ще у 2022 році дрон "відзначився" у переможних визвольних боях на Харкіщині. Пізніше був "на ротації" — допомагав у підготовці нових операторів у навчальному центрі та на полігоні.

Тепер, як уточнюють у виданні, Autel знову "воює" на одному з найгарячіших відрізків Південного фронту.

Той же дрон Autel, але у 2023 році, продовжує служити ЗСУ

Коли дрони перевершать артилерію: відповідь військового

У серпні Держспецзв'язку розказала, що Сили оборони за добу втрачають від 40 до 50 дронів різних типів, які використовують для розвідки. Значну проблему для захисників складають російські засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 7 грудня артилерист-навідник розповів, що наступного 2024 року безпілотні літальні апарати можуть стати основним засобом ураження на фронті. За його словами, Україна та Росія вступили у "війну технологій", і у 2024 році роль безпілотних засобів ураження тільки збільшуватиметься. Унаслідок цього безпілотних літальних апаратів найрізноманітнішого характеру ставатиме дедалі більше.

Артилерист-навідник пояснив журналістам, що зараз на фронті на боці українських військових працюють дрони кількох типів. Насамперед це FPV-дрони, у конструюванні яких наша країна досягла успіху. У зоні бойових дій уже працює безпілотний літальний апарат "Мамонт", який може нести до 4 кілограмів вибухівки. Також бійці ЗСУ користуються іноземними розробками у сфері БПЛА.

Раніше у Запоріжжі створили новий дрон-камікадзе для ЗСУ під назвою "Генерал Черешня". 20 таких безпілотників уже тестують військові, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку.