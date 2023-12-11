USB-камера перетворить будь-який смартфон на тепловізор: як може допомогти ЗСУ

Перевагою цієї тепловізійної камери Xinfrared One XH09 є її дальність дії — 870 м.

Мініатюрна камера Xinfrared One XH09, яка підключається до порту USB-C смартфона і дає можливість бачити теплові сигнатури, перетворюючи телефон на тепловізор. Журналіст сайту Toms guide Джон Веласко протестував пристрій і поділився своїми висновками.

Перевагою цієї тепловізійної камери є її дальність дії — 870 м. Такий пристрій могли б використовувати службовці ЗСУ для ведення розвідки і спостереження в темний час доби, не ризикуючи опинитися близько до позицій ворога, і в той же час, використовуючи звичайний смартфон замість дорогого спецобладнання. Регулюючи фокусування об'єктива, на екрані можна розгледіти в деталях як близькі, так і далекі об'єкти, що також вигідно відрізняє цей пристрій від інших аналогічних.

Камера Xinfrared One XH09 забезпечує чіткість зображення Фото: Future

Під час випробувань камера навіть засікла сигнатуру літака, що пролітав високо в небі, що допомогло б солдатам ЗСУ виявляти загрози в небі, як-от дрони, які ЗС РФ застосовують для розвідки і нанесення ударів по цілях. Журналіст, який тестував камеру, дійшов висновку, що вона могла б стати в пригоді і для використання в комерційних цілях.

Пристрій Xinfrared One XH09 легко прикріпити до смартфона Фото: Future

Xinfrared One XH09 має частоту в 50 Гц, що робить перегляд у режимі реального часу вельми комфортним. Інші подібні камери мають у своєму розпорядженні нижчу частотність, що призводить до затримок, а це, своєю чергою, ускладнює спроби розрізнити теплові сліди, особливо коли сцена має суміш температурних діапазонів.

Автор матеріалу похвалив тепловізійну камеру і за її роботу в приміщенні. Змінюючи фокусування, вони змогли визначити температурні показники об'єктів, які дуже близько розташовані до об'єктива. Коли журналіст зробив тепловізійне селфі, то зміг розгледіти такі дрібні деталі, як вії, волоски брів тощо.

У матеріалі автор зазначив, що камеру можна наблизити до об'єкта на відстані щонайменше 12 см і, на відміну від датчика температури Pixel 8 Pro, розгледіти теплові сигнатури, тоді як датчик не забезпечить якісного зображення з такої відстані, а лише виміряє температуру.

Камеру Xinfrared One XH09 не потрібно заряджати, оскільки вона живиться від USB, варто лише підключити її до телефону — ще однією турботою менше.

Характеристики камери Xinfrared XH09 Thermal Eye X2:

діапазон вимірювання температур: від 0℃ до 100℃;

робоча температура — від -20℃ до +60℃;

частота оновлення кадрів — 50 Гц;

зум — від 2x до 15x;

об'єктив — 9 мм;

габарити — 23х23х25 мм;

вага — 18,5 г;

регулювання фокусу — мінімальна відстань близько 12см;

поле зору — 19.63°x14.71°;

операційна система — Android;

цифрове поліпшення деталей (DDE) — є;

технологія поліпшення зображення Matrix IV — є;

відстеження гарячих точок — є;

тактичне відстеження тепла — є;

палітра для зовнішнього застосування — є;

нічне бачення — Bird, White hot, Black hot, Red head, Iron red, Green;

корекція вимірювань температури і відстані;

ціна — близько 360 доларів США.

Раніше ми повідомляли про те, що українські інженери створили тепловізор під назвою Patriot. Розробники запевняють, що саме їхні тепловізори ЗСУ зможуть застосовувати в будь-який час доби і за будь-якої погоди.