"Загине багато наших хлопців": РФ почала випускати дрони, проти яких безсилий РЕБ

Експерт зі зв'язку Сергій "Флеш" пояснив, що багато систем РЕБ, які використовують українські війська, не зможуть придушувати російські дрони-камікадзе з нових партій.

Російські військові почали атакувати українських бійців безпілотниками-камікадзе, оснащеними модулями для іншої частоти. Про це написав фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі в неділю, 17 грудня.

Він опублікував фотографію, на якій зображено модуль ELRS 2.4 ГГц із трофейного російського FPV-дрона. За словами військового, росіяни фактично повертаються на діапазон частот, який уже використовували раніше.

"У минулому FPV стояв модуль SX1280. Він на діапазон 2.4-2.485 ГГц. У цьому модулі не знаю, що стоїть. Цілком реально під маркуванням 2.4 нас може чекати діапазон 2200-2400 МГц, — написав експерт. — У нових FPV вони переходять на 2.4. Чому повернення на 2.4, навіщо? Що нам робити? У мене немає потрібних даних розвідки, я не можу скласти всю картину".

Модуль ELRS 2.4 ГГц із трофейного російського FPV дрона

У наступному пості Сергій Бескрестнов пояснив, що FPV — зараз проблема номер один на фронтах, із якою треба боротися. Росіяни теж це розуміють і намагаються постійно змінювати діапазон частот своїх дронів, адже в такому разі оборонна промисловість України не зможе вчасно виготовляти системи РЕБ, які зможуть глушити БПЛА, що літає на нових частотах. Ось і зараз українські виробники готуються приглушувати БПЛА противника на інших частотах, а повернення до попередніх може стати для Сил оборони неприємним сюрпризом.

"Ми зараз робимо куполи від FPV на один діапазон, готуємося морально до іншого діапазону. А десь в РФ уже робиться величезна партія на третій діапазон, на який ми не чекаємо. Загине багато наших хлопців, адже ми не встигнемо наповнити фронт РЕБ на новий діапазон", — розповів Сергій "Флеш".

Експерт зазначив, що ситуацію можна ще виправити. Для цього українська розвідка має виявляти, що замовляють росіяни на заводах Китаю та в яких кількостях, і, головне, доносити цю інформацію тому, хто зможе правильно нею розпорядитися. Він додав, що саме через відсутність подібної інформації бійці ЗСУ виявилися неготовими до нічних атак окупантів FPV-дронами.

Зазначимо, що кілька днів тому боєць ЗСУ розповів про важкі бої під Авдіївкою. За два дні окупанти 35 разів атакували позицію його роти дронами. Це були FPV-дрони — кілограмові безпілотники-камікадзе, які несли 450 грамів вибухівки, і атакували позиції бійців ЗСУ кожні 82 хвилини.

Нагадаємо, дещо раніше експерт назвав 4 проблеми України у сфері РЕБ. Наразі розробці власних нових систем РЕБ в Україні заважають як невигідні умови з боку держави, так і брак досвіду в цій сфері.